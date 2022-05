Roma, ora è guerra con la Lega. “Ni” all’anticipo a venerdì della gara col Toro, giallorossi furiosi

AS ROMA NEWS – Non c’è pace per la Roma. Dopo il “maltrattamento” ricevuto dagli arbitri nel corso di questa travagliata stagione, ora il contenzioso si fa aspro con la Lega di Serie A. Motivo dello scontro: la richiesta dei capitolini di anticipare a venerdì l’ultima di campionato contro il Torino.

La Roma ha tutte le ragioni: i giallorossi giocheranno di mercoledì 25 maggio la finalissima di Conference League a Tirana, e si aspettavano pieno sostegno da parte della Lega anche considerando la portata storica dell’evento, con un italiana che torna a giocarsi una finale europea a distanza di anni.

E invece dalla Lega è arrivata una risposta interlocutoria: una decisione ufficiale a tal proposito non arriverà prima della giornata di lunedì 16, una volta maturati i verdetti della penultima giornata di campionato. “L’anticipo non può esser concesso seduta stante”, ha dichiarato pubblicamente l’ad De Siervo, “la regola è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, stiamo analizzando ogni possibilità“. Una risposta che ha fatto infuriare la Roma.

Mourinho aveva già lanciato un appello affinché la partita fosse anticipata al venerdì, in modo da concedere ai suoi calciatori un giorno in più per preparare la storica sfida contro gli olandesi del Feyenoord. Ma il rischio che la partita venga giocata di sabato è concreto.

La Roma vive questa decisione come una mancanza di rispetto nei confronti dell’unica squadra italiana rimasta a giocarsi la vittoria di un titolo europeo, e a Trigoria più di qualcuno si domanda se lo stesso trattamento sarebbe stato riservato ad altri club con più potere politico rispetto ai giallorossi. Un interrogativo più che lecito.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini