“ON AIR!” – PIACENTINI: “Dalla Lega una mancanza assoluta di rispetto alla Roma”, DI GIOVAMBATTISTA: “Incomprensibile dire no all’anticipo”, CIARDI: “Il 5,5 alla stagione della Roma? Totti ha detto una stupidaggine”, CORSI: “Una follia tenerlo ancora fuori da Trigoria”

David Rossi (Roma Radio): “Siamo a tre giorni da Roma-Venezia, partita che è diventata campale per la stagione della Roma. I veneti fra l’altro vincendo col Bologna hanno ancora una minima speranza di salvarsi, quindi è una partita molto importante. La Sampdoria deve ancora conquistarsi la salvezza e se dovesse perdere con la Fiorentina dovrebbe giocarsi tutto nell’ultima partita contro l’Inter, fra l’altro… L’Atalanta invece deve andare a Milano col Milan, che potrebbe addirittura vincere lo scudetto… Questo significa che vincendo col Venezia, la Roma potrebbe andare a tre punti su Atalanta e Fiorentina, e a quel punto saremmo virtualmente già al sesto posto. Se la Roma arrivasse all’ultima giornata già praticamente certa del sesto posto, non penso che a Mourinho interesserebbe giocarsi i resti per il quinto posto contro il Torino, visto che non cambia niente in termini di Europa…”

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Al netto degli errori arbitrali, dobbiamo capire qual è la Roma, e secondo me Mourinho, indipendentemente da quello che succederà a Tirana, sa già benissimo quello che deve fare. Noi non dobbiamo essere condizionati da quello che accadrà in finale, poi ci sarà speriamo l’allegria, ma dopo ti devi rendere conto cosa fare per il futuro. E Mou l’idee chiare già ce l’ha, e la società dovrà essere brava. Delle situazioni negative in campionato ci sono state, e per migliorare dobbiamo eventualmente festeggiare la finale, ma capire che in campionato si poteva fare qualcosa di meglio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Totti ha detto che il campionato della Roma è da 5,5 e io sono d’accordo. Se dovesse arrivare quinta sarebbe da sei. Lui dice le stesse cose che dico io da anni, che per fare le grandi squadre servono i giocatori…certo, se le dice lui certe cose è un po’ diverso come valore. Non so se queste dichiarazioni faranno bene a un suo possibile rientro in società, magari i Friedkin apprezzeranno e vedranno in lui un altro Mourinho…Si è lamentato Pinto degli arbitri, e nessuno lo ha scritto. Lo ha fatto Totti, e oggi sta ovunque. Questo dovrebbe far capire a un presidente lungimirante che tenere uno come Totti fuori dalla Roma è una follia…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “L’anticipo di Torino-Roma? In un paese normale bastava aggiungere una postilla a inizio stagione dell’anticipo di alcune partite nell’ultima giornata di campionato in casa di una finalista in una competizione europea… Se non fosse stato Totti a dare 5,5 alla stagione della Roma, ma un altro ex giocatore, la gente sarebbe impazzita. Poi lui ha detto cose molto belle su Mourinho e la società, però se fosse stato Capello a dire certe cose sarebbe stato criticato. Per me Totti ha detto una stupidaggine, ma si entra nel merito delle opinioni: per me la Roma in finale di coppa e in piena corsa per l’Europa League non può essere mai da 5,5…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Torino-Roma? Speriamo che si riesca ad anticipare, ma io ho i miei dubbi. Se addirittura si giocasse la domenica sarebbe uno scandalo, da non presentarsi… Se dovesse essere il sabato, una volta che la decisione sarà presa, spero che la squadra e Mourinho pensino a giocare bene la finale, senza stare a pensare che si gioca di sabato invece che venerdì. Sennò cominciamo già da prima a dire che, nel caso non dovesse andare bene, è stata colpa del giorno in meno di riposo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ più facile che la Uefa posticipi la finale di due giorni, piuttosto che la Lega anticipi Torino-Roma di due giorni… Quello che sta succedendo è veramente una cosa brutta. In teoria qualsiasi risultato ci sarà nel prossimo turno di campionato, sarà impossibile avere la matematica certezza delle qualificate in Europa, e quindi è solo rimandare una decisione che non si vuole prendere. E’ un assoluta mancanza di rispetto per la Roma, ma non mi meraviglia, è una classe dirigente inetta. L’Italia non vince una coppa europea da 11 anni, e se non concediamo alla Roma di anticipare una partita che non ha nessun valore per le altre squadre, si fa un torto enorme ai giallorossi. E la Roma si farà sentire abbondantemente sui suoi canali…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io penso che sto benedetto anticipo glielo daranno, perchè sarebbe gravissimo. L’unica che ci rimetterebbe ad anticipare è la Roma, perchè le altre giocherebbero sapendo il risultato dei giallorossi. Ecco perchè penso che alla fine lo accorderanno, perchè sarebbe davvero assurdo…La Roma, altrimenti, sarebbe costretta a mettere la Primavera, e quindi a perderla. Sarebbe uno schiaffo che poi prevedrebbe una guerra, se fossi nella Roma non li farei più campare…aspettiamo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha chiesto di anticipare la partita al venerdì, e penso che glielo concederanno. Ma leggo che Lega non la vuole dare…Boh, non capisco perchè, mi sembra una questione di buon senso…hai una squadra italiana, l’unica, in finale di una coppa europea e tu la favorisci, per forza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Anticipare la Roma al venerdì mi sembra giusto. Anche perchè il Torino non deve chiedere nulla al campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma? A livello mentale le batterie si ricaricheranno molto più facilmente di quello che si possa pensare. A livello fisico invece diventa difficile trovare energie se non ne hai. La partita di Firenze è stata importante sotto questo aspetto. Per ultime due di campionato non so in quali condizioni giocherà la Roma, perché se cala l’attenzione la squadra non dà molte garanzie. Deve arrivare gradualmente agli ultimi due match…”

