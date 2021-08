Conference League, tutte le possibili avversarie della Roma nel girone. Domani alle 13:30 il sorteggio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma passa alla fase a gironi della Conference League eliminando il Trabzonspor, e domani i giallorossi conosceranno le prossime avversarie della competizione europea.

La formazione capitolina sarà testa di serie, così come il Tottenahm, che nel match di ritorno in Inghilterra ha ribaltato l’1-0 dell’andata battendo il Pacos Ferreira per 3 a 0 grazie anche alla doppietta di Kane.

Queste le squadre che parteciperanno domani al sorteggio, in programma alle ore 13:30: la Roma pescherà una squadra per fascia, a partire dalla seconda.

Prima fascia: ROMA, Tottenham, Slavia Praga, Copenaghen, Basilea, Gent, AZ, LASK.

Seconda fascia: Rennes, Feyenoord, PAOK Salonicco, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Cluj.

Terza fascia: Zorya, Alashkert, Vitesse, Jablonec, CSKA Sofia, Union Berlino, Slovan Bratislava, Flora.

Quarta fascia: Bodo-Glimt, Anorthosis, Maccabi Haifa, HKJ, Lincoln, Kairat, Randers, Mura.

