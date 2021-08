ZANIOLO: “Sono felicissimo, per me è un nuovo inizio. Mourinho mi ha dato una carica incredibile, è un allenatore fantastico”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nicolò Zaniolo parla a Sky Sport al termine di Roma-Trabzonspor. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Cosa hai pensato al momento del gol?

A tante cose, ai tifosi che non mi hanno mai smesso di incitarmi. Sono felicissimo, è un nuovo inizio., Ringrazio la mia famiglia, lo staff, il mister, la società. Sono contentissimo.

Mourinho ha detto che ti ha chiesto se volevi due giorni di riposo e tu hai detto no..

Ne ho presi già troppi. Andrò sempre a duemila e non mi risparmierò mai, è questa la mia filosofia.

Torni in Nazionale…

L’ho visto che c’era la possibilità, e ora lo sono ancora di più. E’ un onore, e mi aiuterà per la mia autostima.

Serata bellissima, il calcio ritrova un suo protagonista. Che sensazione ti da avere Mourinho come allenatore?

Sin dal primo giorno mi ha dato una carica incredibile, è un allenatore fantastico. Ci insegna a non mollare mai. Quando sei in difficoltà e ti giri verso la panchina e lo vedi, ti dà una carica in più.

Quanto sei cresciuto dopo questa esperienza?

Mi ha insegnato tanto, mi ha fatto crescere. Non tutti i mali vengono per nuocere.