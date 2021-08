MOURINHO: “Mentalità e spirito, questa Roma mi piace. La squadra cresce con me e io con lei. Restiamo tranquilli: abbiamo vinto tre partite, non trenta…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho commenta la prestazione della sua squadra al termine di Roma-Trabzonspor, match di ritorno del play off della Conference League.

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Cosa le è piaciuto di più della serata?

Mentalità, risultato ed empatia. Anche se in qualche momento la squadra ha avuto difficoltà perché l’avversario era bravo, la gente capisce che c’è spirito, odo di pensare il gioco e il club. Questo mi è piaciuto. È un peccato che una squadra come il Trabzonspor non giochi neanche in Conference, questa è una squadra da Europa League e di qualità. Se Rui Patricio non avesse fatto quella parata spaventosa, magari sarebbe stata una partita diversa. Magari andare a casa per 3-0 per loro è troppo pesante.

Questa partita è il riflesso di una reazione che si inizia a intravedere?

E’ importante giocare quando sei in difficoltà, quando domini è facile anche dal punto di vista emotivo. Quando sei in difficoltà devi soffrire, c’è un portiere anche per questo, che non è qui per visitare la città ma per fare queste parate qui. Quella parata permette di resistere nel momento di difficoltà. Poi siamo usciti in contropiede. Ma la realtà della partita è diversa.

Zaniolo?

Gli ho chiesto se avesse bisogno di due giorni di riposo e mi ha detto di no perché vuole stare con la squadra.

Domani c’è la presentazione di Abraham.

Un po’ in ritardo (ride, ndr). Si vede che dal punto di vista fisico non è come siamo noi, ma tutti hanno capito la sua qualità e la mentalità perché nei suoi ultimi 3′ in campo, con qualche difficoltà, fa un colpo di testa difensivo fantastico e con Karsdorp fuori positivo, ha finito a giocare terzino. Shomurodov è entrato bene, ed è un peccato non aver fatto giocare Mayoral, anche lui meriterebbe.

Da quale punto di vista la sua squadra cresce di più?

Anche io cresco con loro, questo è importante per me. Penso che esista questa situazione: loro crescono con me, io con loro. Per lavorare bene ho bisogno di amare i miei giocatori. Se non ho quel feeling sono una persona e un allenatore diverso. Li ringrazio perché sono molto felice di crescere con loro.

Dove può ancora crescere la Roma in questo periodo?

Tante cose si possono migliorare. Dal punto di vista emotivo e mentale si sente, lo sento anche io, difensivamente la squadra sta bene anche quando abbassiamo il baricentro perché l’avversario domina. Dobbiamo migliorare per forza il pressing più alto, non siamo una squadra con giocatori per natura ai quali piace pressare, è gente più in grado di aspettare e giocare con la palla sui piedi. Io voglio una squadra che pressa di più e abbia più movimenti quando recuperiamo la palla. Voglio che siano bravi anche senza la palla tra i piedi. La gente deve capire che abbiamo vinto 3 partite e non 30, quindi tranquilli: una cosa è essere felici della crescita, un’altra del feeling positivo. Dobbiamo avere la consapevolezza della forza che abbiamo nel campionato italiano. Guardate la panchina, ci sono posizioni in cui facciamo fatica ad essere competitivi. Ho 58 anni e non è l’entusiasmo della gente che mi fa dire quello che devo dire, siamo tranquilli e stiamo benino.

Pellegrini ha giocato per tre…

Deve firmare il suo contratto domani o dopodomani. Il club è fantastico con lui e lui con il club. C’è uno sforzo incredibile per farlo felice per tanti anni, deve firmare subito. Se va in Nazionale firma dopo, se non va firma subito. Siamo felici, abbiamo bisogno di lui. Arriverà la firma.

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Il gol può essere il vero inizio della rinascita per Zaniolo?

“Penso più al suo gioco, che al gol. Il gol è un dettaglio, bello, che porta fiducia. L’importante è che stia lavorando bene, stia giocando bene, non ha nessun tipo di limite o paura, gli infortuni sono dimenticati. Lavora bene, è felice, gli ho chiesto se vuole un paio di giorni di vacanza e ha rifiutato, ha detto che vuole stare con la squadra. Non so se Roberto Mancini lo ha chiamato o no, se lo chiama sarà un plus di gioia e fiducia. Sta bene”.

Vediamo Ibanez più attento alla sostanza rispetto allo scorso anno. È questo che vuole da lui?

“Voglio un giocatore senza errori difensivi, perché è il primo obiettivo di un difensore. Se dopo è bravo con la palla, se fa costruzione di grande qualità è un plus, ma l’essenza è non sbagliare difensivamente. Stiamo lavorando su questo, gli anni scorsi Ibanez a volte non era troppo felice in campo, la verità è che è ora è più sereno. Giocare con Mancini porta più stabilità, sono contento per lui”.

Si è rivisto in campo Villar. Resterà in rosa? Che importanza può avere in stagione?

“Ha giocato perché è un giocatore di qualità, perché mi piace dare fiducia a tutti, se possibile. Contro la Fiorentina è stato Bove a uscire dalla panchina, oggi è stato Gonzalo. Come dicevo ieri in conferenza stampa, la porta del mercato non è chiusa, c’è la possibilità che qualcuno vada e qualcuno entri. Ma è un giocatore di qualità, e i giocatori di qualità non sono mai un problema, sono una soluzione”.

Roma e Tottenham hanno il ranking UEFA più alto della Conference League. Tra le due chi è la più forte?

“Non ho ancora visto il Tottenham in questa stagione, non posso fare questo tipo di analisi, non posso dire quello che mi aspetto dal girone domani. La gara di oggi è ridicola. In un playoff di Conference League che giochi una squadra come la Roma contro una come il Trabzonspor significa che qualcosa non va bene come coefficiente. Ha storia e qualità. Vediamo che succede”.