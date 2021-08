ROMA-TRABZONSPOR 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma travolge i turchi del Trabzonspor con un perentorio 3 a 0 nel match di ritorno giocato all’Olimpico, e raggiungono la fase a girone della Conference League.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7,5 – Primo tempo da spettatore non pagante. Nel secondo si esalta con un paio di paratone da applausi, specie quella su Vitor Hugo che vale come un gol.

Karsdorp 6,5 – Un po’ in affanno quando viene puntato da Nwakaeme. Più a suo agio quando deve attaccare. Porge il pallone a Cristante per il gol del vantaggio. Poi si ripete con Abraham, ma la palla dell’inglese stavolta non entra.

Mancini 6,5 – Guida la difesa con attenzione e grinta. Scintille nel finale con Djaniny, e si becca un giallo evitabile.

Ibanez 7 – Ancora una volta il centrale più appariscente con diverse chiusure strappa-applausi.

Vina 6,5 – Nei primi 45 minuti attacca con intensità e sempre con i tempi giusti di inserimento, mettendo in apprensione la retroguardia turca. Cala nella ripresa.

Cristante 7 – Serve la sua specialità su un piatto d’argento: il destro potente dal limite. Segna e fa cambiare l’inerzia del match. Poi dà equilibrio alla mediana.

Veretout 7,5 – Dinamismo ma anche geometrie al servizio della squadra. Nel secondo tempo diventa incontenibile per mole di lavoro. Non contento, serve anche l’assist per il gol di Zaniolo. Gigantesco. Dal 79′ Villar: sv.

Zaniolo 7,5 – Nel primo tempo si accende con progressioni difficilmente contenibili se non con plateali trattenute. Nel secondo tempo trova anche il gol grazie a un intelligente taglio centrale che spezza inesorabilmente le velleità dei turchi. Generoso e prezioso nei ripiegamenti difensivi. Bentornato Nicolò. Dal 79′ El Shaarawy 7 – Entra e segna un gol dei suoi, importante anche per il suo morale.

Pellegrini 7,5 – Gioca da capitano, senza risparmiarsi nel doppio lavoro tra centrocampo e attacco. Corre, lotta, inventa. Giocatore a tutto campo che alla fine si guadagna anche gli abbracci dei compagni in occasione della rete di El Shaarawy, quasi avesse segnato lui.

Mkhitaryan 6,5 – Primo tempo non particolarmente appariscente. Il secondo prosegue su quella falsariga, più attento agli equilibri della squadra. Dal 74′ Carles Perez: sv.

Abraham 7 – Si vede che ha una voglia matta di spaccare il mondo. Esaltante quando si affretta a difendere Zaniolo dopo un fallo subito. Nella ripresa colpisce subito un palo dopo una gran torsione aerea. Dimostra di essersi calato perfettamente nello spirito di squadra chiesto da Mou. Dal 64′ Shomurodov 6 – Si batte, generoso come sempre. Ma non ha i palloni giusti per lasciare il segno.

JOSE MOURINHO 7,5 – La sua Roma sembra già molto diversa da quella dell’anno scorso: attenta, compatta, concentratissima. Matura. Lui se la gode, e ai gol di Zaniolo ed Elsha si lascia andare, esultando verso la tribuna dell’Olimpico.

Giallorossi.net – A. Fiorini