ROMA-TRABZONSPOR: 3-0 (20′ Cristante, 65′ Zaniolo, 84′ El Shaarawy). All’Olimpico non c’è storia: giallorossi ai gironi di Conference League

AS ROMA NEWS – L’Olimpico riaccende i riflettori, la Roma questa sera affronterà a distanza di una settimana il Trabzonspor nel play-off di ritorno della Conference League. All’andata i giallorossi hanno avuto la meglio un po’ a fatica sui turchi, e la partita di oggi nasconde parecchie insidie.

Mourinho non vuole distrazioni per centrare il primo traguardo stagionale, e per questo non farà tanti cambi. La Roma deve raggiungere la qualificazione alla fase a gironi scongiurando il rischio supplementari, considerando che tra tre giorni c’è di nuovo il campionato. Servirà dunque massima attenzione.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma vince nettamente il play-off battendo il Trabzonspor anche nella gara di ritorno. All’Olimpico i giallorossi travolgono i turchi col punteggio di 3 a 0. In gol Cristante nel primo tempo, mentre nella ripresa vanno in rete Zaniolo ed El Shaarawy. Altra prestazione convincente dei giallorossi, qualificazione ai gironi di Conference League raggiunta con pieno merito.

91′ – Ammoniti sia Mancini che Djaniny, scintille tra i due in campo.

90′ – Tre minuti di recupero.

84′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! EL SHAARAWY!! Pellegrini ha spazio sulla trequarti e serve il Faraone che da dentro l’area si accentra portandosi palla sul destro e poi batte Cakir col suo solito destro sul secondo palo! Finisce in gloria per la Roma!

78′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: escono Veretout e Zaniolo, dentro Villar ed El Shaarawy.

76′ – Nwakaeme! Il giocatore viene pizzicato sul secondo palo ma da pochi passi calcia a lato.

72′ – CAMBIO ROMA: esce Mkhitaryan, dentro Carles Perez.

71′ – DOPPIO CAMBIO TRABZONSPOR: escono Bruno Peres e Trondsen, dentro Asan e Sari.

65′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL!! ZANIOLO! E’ tornato Nicolò! Lancio di Veretout per il taglio centrale del numero 22 che difende palla di fisico e poi batte il portiere col sinistro!! Il giocatore viene abbracciato da tutti i suoi compagni, emozioni all’Olimpico!

64′ – PRIMO CAMBIO ROMA: esce Abraham, applauditissimo, dentro Shomurodov.

62′ – OCCASIONE TRABZONSPOR! Hamsik, dall’interno dell’area, ha sul destro il pallone giusto e lo calcia di prima intenzione: altra parata salva risultato di Rui Patricio, che manda in angolo!

54′ – PALO DI ABRAHAM! Cross di Karsdorp dalla destra, stacca Tammy che indirizza all’incrocio ma coglie il legno dopo una deviazione di Cakir! Si dispera Abraham!

50′ – E’ partito forte il Trabzonspor, che deve fare due gol per andare ai supplementari. Roma un po’ in affanno.

48′ – OCCASIONE TRABZONSPOR! Hugo di testa dopo un calcio d’angolo indirizza all’angolino, ma Rui Patricio fa un miracolo che salva la porta! Che riflesso!

46′ – Si riparte. Un cambio nel Trabzonspor: dentro Omur, fuori Gervinho.

PRIMO TEMPO

45′ +2′ – Finisce uno a zero per la Roma questo primo tempo. Giallorossi avanti a metà del primo tempo grazie a un gran destro dal limite di Cristante. La squadra si sblocca e colleziona altre buone occasioni da gol. Trabzonspor mai pericoloso. Per ora Roma in controllo del match. Appalusi convinti dell’Olimpico. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

39′ – Ammonito Siopis per un’evidente trattenuta su Zaniolo che era andato via di potenza. Si accende un parapiglia con Abraham che è andato a difendere il suo compagno.

38′ – Ammonito Veretout per un intervento in ritardo a centrocampo.

34′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp lancia Pellegrini in aria con un lob, il capitano spalle al pallone prova una girata col destro mandando però la palla a lato! La Roma ora sta macinando occasioni da gol.

32′ – Pellegrini! Conclusione dal limite a incrociare, angolata ma debole, Cakir devia in angolo.

25′ – OCCASIONE ROMA! Cristante lancia Abraham in area, tacco del centravanti per Pellegrini che non riesce però a dare forza alla sua conclusione calciando in scivolata!

20′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! CRISTANTE!! Un missile rasoterra di Bryan che dalla distanza la manda all’angolino!! Cakir non può nulla, palla che si insacca alla sua destra! Roma avanti!

18′ – CAMBIO TRABZONSPOR: fuori Cornelius, dentro Djaniny.

17′ – Problemi a una spalla per Cornelius, l’attaccante non ce la fa e chiede il cambio.

15′ – Primo quarto d’ora senza occasioni, gara bloccata.

10′ – In questi ultimi minuti è il Trabzonspor a tenere palla e ad avere l’iniziativa. Roma compatta dietro.

5′ – Per ora ritmi bassi, la Roma tiene il campo senza affanni e aspetta il momento giusto per accelerare.

0′ – Fischio del direttore di gara, comincia Roma-Trabzonspor!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 18:00 – La Roma comunica la formazione ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 17:32 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 17:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra lo stadio Olimpico, temperatura intorno ai 28 gradi. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-TRABZONSPOR, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Calafiori, Darboe, Bove, Villar, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Shomurodov.

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Peres, Ié, Hugo, Trondsen; Bakasetas, Siopis, Hamsik; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. All.: Avci.

A disp.: Kardesler, Kiobasi, Turkmen, Ozdemir, Sari, Omur, Koita, Djaniny, Malli, Parmak, Kaplan, Asan.

Arbitro: Jovanovic (Ser).

Assistenti: Stojkovic e Mihajlovic.

IV uomo: Simovic.

Giallorossi.net – A. Fiorini