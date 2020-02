Conferenza FONSECA: “Confronto con la squadra? Storie inventate. La pressione di Roma è una scusa, esiste in tutti i grandi club”

ULTIME NEWS AS ROMA – Mister Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di andata di Europa League contro il Gent. Di seguito le sue risposte alle domande poste dai giornalisti presenti a Trigoria:

Censi (Roma Radio): “La preoccupa di più il Gent o la Roma?”

“Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro. Giochiamo contro una squadra molto forte, ma ci sono dei segnali che la squadra sta meglio ed è pronta”.

Antinelli (Rai Sport): “Si parla di confronti tra lei e la squadra. Come descriverebbe il rapporto con i suoi giocatori?”

“Un bel rapporto come sempre. Ora è facile inventare le cose dei problemi tra giocatori, allenatore e società, e non è giusto. Non vogliamo nascondere qualcosa, lavoriamo e parliamo in modo aperto. Non è giusto quando si inventano cose come questa. Ora è troppo facile dire questo della Roma”.

Fasani (Il Romanista): “Come sta Pellegrini anche dal punto di vista fisico?”

“E’ vero che Pellegrini ha avuto un infortunio, ma ho parlato con lui e non ha problemi. E’ un problema del momento della squadra, e Lorenzo ha accusato la responsabilità di questo momento. Deve essere equilibrato, e giocare senza questa voglia di dimostrare. Dobbiamo essere tutti equilibrati in questo momento. Lui è un grande giocatore e un grande uomo, e con l’equilibrio tornerà ad esserlo”.

Gianloreti (Il Giornale di Roma): “Come sta Diawara?”

“Siamo molto ottimisti, si allena con noi e i segnali sono molto positivi. Speriamo possa continuare. Ho parlato con lui dopo l’allenamento, mi ha detto che sta molto meglio, senza dolore, e questo è molto importante. Siamo molto ottimisti”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “La squadra si rende conto dell’importanza dell’Europa League? E’ un modo per arrivare in Champions…”

“Nessuno ci crede, ma noi pensiamo di arrivarci anche dal campionato. Noi ora dobbiamo tornare a essere una squadra fiduciosa. Per me è questo quello che è importante. Pensiamo a vincere domani, che è una partita difficile.”

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Come gestisce questa situazione di pressione dell’ambiente?”

“Qui a Roma si crea una negatività che non capisco. La prima cosa che ho sentito è “a Roma è molto difficile, c’è grande pressione…”. Se un allenatore non vuole avere una pressione non deve allenare la Roma come in tutte le grandi squadre. Per me questo non è un problema. Anche in Ucraina, la Dinamo Kiev c’è una grande pressione, se non vinci una partita i tifosi ti aspettano fuori. A Donetsk no. Ma se io non voglio avere pressione, io non posso allenare squadre che non vogliono vincere. Io sono qui perchè mi sento pronto. Quando vinci la critica è meno forte, se perdi è più forte. Ma qui c’è la scusa della pressione, che a Roma è molto difficile, ma è così in tutte le grandi squadre.”

Biafora (Tele Radio Stereo): “Carles Perez è pronto per giocare titolare? Giocherà Santon?”

“Peres non può giocare domani, vedremo se giocherà Santon. Perez invece giocherà domani”.

Salviani (NSL): “State pensando alla difesa a tre per trovare equilibrio?”

“Io penso che possiamo giocare con tre difensori, dipende dalla partita. Per me non c’è problema a capire che a volte qualche partita è meglio giocare a tre difensori. Non voglio dire se sarà domani, ma non c’è problema se voglio giocare a tre: se penso che sia la cosa migliore per la partita, che è più sicuro, posso giocare con tre difensori. La cosa più importante in questo momento non è il sistema di gioco, è la forma di difendere. E penso che è questo importante da migliorare”.

Madeddu (Rete Sport): “La sua Roma viene criticata a volte per la ‘spensieratezza’ in difesa, anche se in realtà spesso prende gol da situazioni come calci d’angolo ecc… Questo perché?”

“Non è normale per la nostra squadra. E’ successo in due o tre partite, ma non è normale. Penso che sia un problema di concentrazione in questo momento: la squadra è meno fiduciosa, meno tranquilla e sente che qualsiasi dettaglio che sbagliamo può portare al gol. E’ il momento. Ma non è normale nella nostra squadra prendere gol sulle palle ferme. Abbiamo lavorato questa situazione come la lavoriamo sempre per ogni partita”.

Celeste (Radio Punto Zero): “La Uefa dal 2021 introdurrà la Uefa Conference League: è spaventato da questa novità per il futuro visto che si è lamentato spesso del calendario troppo fitto?”

“Non posso dire molto di questo, non so quello che la Uefa vuole fare. L’Europa League per me è quasi una Champions League. E’ una competizione molto forte. Se la Uefa vuole cambiare, vediamo dopo”.

Carboni (Centro Suono Sport): “L’ha soddisfatta tatticamente la squadra nelle ultime gare?”

“Sì, penso che tutti noi sappiamo che non è facile giocare contro l’Atalanta e credo che tatticamente la squadra non ha sbagliato. Abbiamo sbagliato sui dettagli, ma quello che era la strategia tattica della partita è stata fatta bene. Non mi ricordo di nessuna squadra che ha giocato con Atalanta e che non ha permesso tante situazioni da gol. E’ fortissima offensivamente e credo che noi tatticamente abbiamo fatto una buona partita, anche difensivamente. E’ vero che offensivamente è stata diversa dalle altre partite, ma l’allenatore che pensa che poi giocare un certo calcio con l’Atalanta credo che sbaglia. Contro il Bologna penso che abbiamo già parlato di ciò che è successo: è un momento di poca tranquillità della squadra, non è tattico”.

