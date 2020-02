Conferenza SMALLING: “A Roma sto benissimo ma non è il momento di pensare a questo. Friedkin? Le voci non ci distraggono affatto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling parla in conferenza stampa alla vigilia del match di andata di Europa League contro il Gent. Di seguito le sue risposte del difensore giallorosso alle domande poste dai giornalisti presenti a Trigoria:

Serafini (Roma TV): “Conosci l’Europa League molto bene, è la partita giusta per ripartire?”

“Si sicuramente. Quella successiva è la partita perfetta per mettersi alle spalle la partita precedente. Dobbiamo vincere più di quanto raccolto fino ad ora”.

Antinelli (Rai Sport): “Come mai la Roma fatica in questa parte di stagione?”

“Anche per noi è difficile spiegarlo, dopo Natale i risultati sono precipitati. Abbiamo analizzato i vari aspetti per tornare ai livelli precedenti. Dobbiamo lavorare per farlo diventare solo un passaggio vuoto.

Paesano (Roma Radio): “Da che dipende la mancanza dei gol dei difensori?”

“E’ vero, le palle da fermo possono decidere le partite. Noi difensori vogliamo essere determinanti, ci stiamo lavorando”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Avete paura di sbagliare? La Roma dietro prende tantissimi gol, come mai?”

“Da difensore specialmente fa male prendere tanti gol. Prima eravamo più solidi e prendevamo pochi gol. E’ un momento difficile, ma siamo noi giocatori che dobbiamo tirarci fuori da questa situazione ed essere anche più efficaci in attacco”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Si parla tanto del tuo futuro, la Roma vuole confermarti ma tu hai deciso cosa fare anche in base ai risultati della squadra a fine stagione?”

“A essere onesti, penso solo ai risultati e alle prossime partite. A Roma sto benissimo, è un grandissimo club con una tifoseria appassionata. Ma ora non è il momento di parlarne, dobbiamo pensare solo alla gara di domani.”

Biafora (Il Tempo): “Il passaggio di proprietà ha inciso o non vi ha distratto?”

“No, assolutamente. Ne sapevo poco, nello spogliatoio non se ne parla molto. Noi calciatori pensiamo al campo”.

“Cosa sta dicendo ai ragazzi più giovani? Li vede in difficoltà?”

“La nostra è una rosa composta da giocatori esperti e giovani. In generale mi sento di dire che quando un giocatore vuole giocare in un club come questo, la pressione è una cosa con cui fare i conti. C’è una sana concorrenza tra i giocatori che vogliono conquistarsi il posto”.

Madeddu (Rete Sport): “Petrachi ha parlato di appagamento dopo il match con la Lazio, è così secondo te?”

“Sinceramente non credo. Quella è stata un’ottima prestazione, ma è stata un pareggio e abbiamo perso due punti. Quello su cui dobbiamo lavorare è mantenere una continuità di rendimento e dobbiamo avere la mentalità di vincere un trofeo. Qui non si vince da tanto, dobbiamo capire l’opportunità che abbiamo e quanto sarebbe importante vincere un trofeo in una città come questa”.

Giallorossi.net – A. Fiorini