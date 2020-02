La Roma Primavera sfiora la rimonta: battuto il Verona 3 a 1 ma in finale di coppa Italia ci vanno gli scaligeri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sfiora soltanto la rimonta nella semifinale di Coppa Italia che ha giocato questo pomeriggio al Tre Fontane contro il Verona. Finisce 3 a 1, ma i giallorossi escono battuti nel doppio confronto dopo il 2 a 0 incassato sul campo dei veneti.

A passare in vantaggio sono gli ospiti con un gol di Lucas che gela subito gli animi dei giallorossi. Ma la Roma non si perde d’animo e trova il gol del pareggio con Riccardi: il numero dieci sbaglia il rigore facendosi respingere la conclusione da Anzar, ma è bravo a ribadire in rete per il gol dell’uno a uno che chiude il primo tempo.

Nella ripresa clamoroso uno-due della Roma che riapre il discorso qualificazione: prima D’Orazio e poi un gran gol di Calafiori riportano i giallorossi a un solo gol dalla finale. La partita si infiamma, i ragazzi di De Rossi ci credono e attaccano ma Zamarion deve fare gli straordinari per evitare che il Verona chiuda il discorso.

Gli ultimi venti minuti però sono molto confusi, i tanti cambi e il gioco spezzettato non favoriscono la Roma che fatica a rendersi pericolosa. L’unica vera e clamorosa occasione capita sui piedi del subentrato Providence (pessimo il suo impatto nel match) che sbaglia malamente la conclusione volante di destro a due passi dal portiere avversario.

Nel finale espulsione ingiustificata di Felipe Estrella che, nel tentativo di trovare la palla, colpisce al volto un avversario col piede. La Roma non ce la fa, in finale di Coppa Italia ci va il Verona. Ad attenderla una tra Fiorentina e Juventus.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Zamarion; Parodi, Buttaro, Bianda (76′ Codou), Calafiori (76′ Semeraro); Bove (46′ Zalewski), Nigro, Sdaigui (65′ Simonetti); Riccardi [C], Felipe Estrella, D’Orazio (C) (68′ Providence).

A disp.: Boer (GK), Pleśnierowicz, Tripi, Ciervo, Darboe, Tomassini, Bamba.

All.: De Rossi.

HELLAS VERONA FC (4-3-1-2) : Wehbi Anzar; Gresele (79′ Bernardinello), Bracelli, Calabrese, Corradini (63′ Turra); Brandi, Lucas Felippe (C), Udogie; Jocic (63′ Amayah); Sane, Yeboah Ankrah (54′ Bertini).

A disp.: Ciężkowski (GK), Silvinho Esajas, Ilie, Agbugui, Pierobon.

All.: Corrent.

Arbitro: Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo.

Assistente 1: Sig. Mattia Massimino di Cuneo.

Assistente 2: Sig. Claudio Gualtieri di Asti.

Marcatori: 25′ Lucas Felippe (Hellas Verona FC), 41′ Riccardi (AS Roma), 46′ D’Orazio (AS Roma), 52′ Calafiori (AS Roma).

Ammoniti: 14′ Jocic (Hellas Verona FC), 27′ Parodi (AS Roma), 63′ D’Orazio (AS Roma), 81′ Semeraro (AS Roma).

Espulsi: 88′ Felipe Estrella (AS Roma)

Note: recupero 1’pt, 0’st. Calci d’angolo: 4-1. Temperatura: 13°C (Prevalentemente nuvoloso). Al 41′ Wehbi Anzar (Hellas Verona FC) ha parato un calcio di rigore a Riccardi (AS Roma).

Giallorossi.net – A. Fiorini