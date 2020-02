Conferenza FONSECA: “Atalanta fortissima, è una delle partite più difficili. Perez? Non è la gara migliore per farlo giocare titolare”

AS ROMA NEWS ULTIME – Conferenza stampa di mister Fonseca alla vigilia di Atalanta-Roma, gara che si giocherà domani sera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia alle ore 20:45.

L’allenatore giallorosso risponde alle curiosità dei giornalisti presenti a Trigoria, la redazione di Giallorossi.net vi racconta in diretta l’evento riportando le domande dei cronisti e le risposte del tecnico portoghese.

Censi (Roma Radio): “Che partita si aspetta?”

“Partita molto difficile, l’Atalanta è una squadra aggressiva con grande qualità. E’ una squadra fortissima, è una delle partite più difficili che abbiamo”.

Serafini (Roma TV): “HA pensato a cambiamenti tattici?”

“Vediamo domani. L’importante è non cambiare i principali principi della squadra. Dopo due sconfitte tutto è posto in dubbio, ma quando crediamo nel nostro lavoro significa che non è stato fatto tutto male. La squadra ha fatto bene in passato, questo è l’importante.”

Mangiante (Sky Sport): “Non avrà Cistante e Diawara, sta pensando di giocare Mancini a centrocampo?”

“E’ una possibilità”.

Mangiante (Sky Sport): “Perez è pronto per giocare titolare a Bergamo?”

“Devo essere onsero. Carles col Bologna ha fatto molto bene, sta capendo com’è il calcio che è molto diverso da quello spagnolo. Questa partita è molto particolare e non è la partita migliore per farlo giocare. Non è facile che giochi all’inizio domani”.

Pastore (Il Romanista): “Petrachi ha detto che ha smarrito umiltà dopo il derby?”

“So che ci saranno tante domande sulla conferenza di Petrachi, ma io non voglio commentare le sue parole. Sono totalmente concentrato sulla partita di domani. Non c’è nessuna divisione, siamo tutti insieme per fare una buona partita”.

Gianloreti (Il giornale di Roma): “Non converrebbe sfruttare Peres più avanti?”

“E’ difficile vederlo alto. Si dovrebbero cambiare troppe cose, e non ne abbiamo bisogno. Di Pere abbiamo bisogno come terzino in questo momento.”

