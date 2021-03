Conferenza FONSECA: “Borja Mayoral è importante per noi, Pinto sa cosa penso sul suo riscatto. Infortuni? Troppe partite, non è umano”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa, gara di campionato che si disputerà domenica 7 marzo alle ore 12:30. Queste le domande poste da giornali, radio e tv e le risposte dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Molti giocatori della Roma segnano, ma Borja Mayoral non segna da cinque gare. Dirà alla società di puntare su di lui in futuro?

“Borja è un giovane che sta facendo molto bene, ha fatto gol nelle gare con il Braga. Nelle ultime partite ha fatto un grande lavoro per la squadra, anche quando non segna crea spazio. Deve capire bene cosa fare. La società deciderà nel tempo giusto, Pinto sa cosa penso”.

Sky Sport: “Chi è più pronto, El Shaarawy o Pedro?”

“Stanno bene entrambi e sono pronti per giocare”.

Dazn: “Cosa cambierà senza Veretout?”

“Jordan è stato importante per noi in fase realizzativa, abbiamo diverse soluzioni a centrocampo. Abbiamo Villar, Pellegrini e Mkhitaryan che può fare questa posizione senza cambiare quello che vogliamo fare in questa partita. strategie. Domani farò la scelta migliore per la squadra”.

Gazzetta dello Sport: “Pedro giocherà?”

“Si, giocherà”.

Corriere dello Sport: “Mkhitaryan può giocare da falso nove? Come mai ultimamente non produce più gol e assist?”.

“Sta bene anche se segna meno, lavora e crea tanto per la squadra. Prima segnava sempre, lui sta giocando bene anche se ora non fa gol. Questo per me è importante, quello che per me è importante è far fare gol”.

Il Romanista: “Non le viene mai da pensare di aspettare gli avversari?”

“Lo abbiamo fatto. Dipende dagli avversari, il Genoa non credo che domani si abbasserà come ha fatto contro di noi il Benevento. Mi aspetto una squadra che aggredirà alto”.

Il Tempo: “Tanti infortuni: si gioca troppo? Ha una soluzione?”

“La soluzione è giocare meno, la pensano così molti allenatori. Sono tante partite ed è normale che ci siano tanti infortuni. È capitato a squadre come Real Madrid e Liverpool. Per me è un grande problema, servirebbero meno partite, basterebbero meno competizioni per le Nazionali, non è umano per i giocatori”.

Rete Sport: “Spinazzola ha bisogno di riposo?”

“E’ vero, sta giocando sempre. Ha una grande capacità fisica, la sua posizione esige che faccia degli sforzi. In questo momento abbiamo solo tre terzini e dobbiamo gestire la situazione, se serve Spinazzola giocherà senza pensare ad altre partite”.

Tele Radio Stereo: “In cosa è migliorata di più la Roma”

“Quasi in tutto, è cambiato solo il numero di reti subite. Ma non perchè stiamo difendendo peggio”.

Il Romanista: “Come si vince contro squadre chiuse?”

“Ripeto, il Genoa attacca alto e non sarà la stessa partita come quella contro il Benevento. Per noi quella gara è stata importante, l’abbiamo vista ed analizzata. Contro la Fiorentina abbiamo vissuto dei momenti simili e siamo riusciti a creare. Se in altre partite capiteranno squadre così chiuse, la squadra sarà più preparata. Ma quando una squadra molto chiusa, è difficile per tutti, ma è importante capire cosa fare. Penso che la squadra abbia capito cosa fare in certe situazioni”.

Roma TV: “Come sta Smalling?”

“Sta bene e domani gioca”.

Roma Radio: “Come ha fatto il Genoa a migliorare così?”

“Sarà una partita difficile, il Genoa con Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno una prima fase di costruzione forte”.

Giallorossi.net – A. Fiorini