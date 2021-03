ROMA-GENOA, i convocati di Fonseca: in lista Reynolds e Santon, out Juan Jesus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani ore 12:30 contro il Genoa.

In lista figura il nome dell’americano Bryan Reynolds, oltre a quello di Davide Santon. Ancora out invece Ibanez. Non compare nemmeno il nome di Juan Jesus.

Questo l’elenco completo nel tweet del club giallorosso: