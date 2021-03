ROMA-GENOA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – L’infortunio di Veretout lascia aperti diversi dubbi di formazione in casa Roma per la partita di domani contro il Genoa. Scontata solo la difesa, con Pau Lopez tra i pali, Cristante confermato al centro della difesa con Mancini e Smalling ai suoi lati.

Anche sulle fasce non sono attese novità: Karsdorp riprenderà il posto da titolare, mentre Spinazzola sarà confermato a sinistra. A centrocampo sicura una maglia per Diawara, mentre l’altra se la contenderanno Pellegrini e Villar. Sulla trequarti infatti è certa la presenza di Pedro, che dovrà sfruttare l’occasione dopo una serie di prestazioni opache.

L’altra maglia se la giocano Mkhitaryan, un intoccabile di Fonseca che avrebbe bisogno di rifiatare, e Stephan El Shaarawy, che smania per l’esordio da titolare in campionato. In attacco spazio ancora a Borja Mayoral. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Genoa, gara che si giocherà domenica 7 marzo alle ore 12:30, diretta TV su DAZN:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Smalling, Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

GENOA (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra, Destro, Shomurodov.

Giallorossi.net – G. Pinoli