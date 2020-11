Conferenza FONSECA: “Il passato non è importante se non possiamo costruire il futuro. Domani voglio vedere il solito atteggiamento”

AS ROMA NEWS – Conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Genoa-Roma, gara di campionato che precede la nuova pausa della stagione per gli impegni delle Nazionali. Queste le domande fatte dai giornalisti all’allenatore e le risposte date dal portoghese sull’impegno di Marassi:

Sky Sport: “Dzeko è insostituibile. Come sarà l’attacco con Borja Mayoral?”

“Sono giocatori con caratteristiche diverse. Dzeko stava bene, aveva fatto una grande partita, ma domani giocherà Borja che ha altre caratteristiche. L’importante è che la squadra non cambi la sua intenzione offensiva. La forma del modo di giocare è la stessa”.

Sky Sport: “Corsa al quarto posto complicata, i giocatori che arrivano non devono essere già pronti?”

“Ci sono giocatori più pronti come Pedro, e altri più giovani che hanno bisogno di più tempo, com’è stato con Perez e Villar, e ora con Borja Il campionato è diverso, tatticamente è molto forte, e noi dobbiamo dare tempo a questi ragazzi”.

Gazzetta dello Sport: “Il ricorso di Verona, è fiducioso?”

“E’ chiaro che non abbiamo avuto vantaggi, è stato un errore. La pena non può essere la stessa e per questo sono fiducioso”.

Corriere dello Sport: “Vicenda dei tamponi della Lazio, che ne pensa?”

“Io penso solo a quello che facciamo qui”.

Il Tempo: “La Roma l’anno scorso si fermò a gennaio proprio quando sembrava pronta a volare. Si sente di dire che stavolta non succederà?”

“Siamo a novembre… L’importante è adesso, il futuro è domani, non posso parlare di gennaio quando siamo a novembre. Domani abbiamo una partita difficile e molto importante”.

Il Romanista: “Lei sta portando la squadra verso una nuova consapevolezza. E’ per questo che anche se cambiano posizione in campo i suoi giocatori si trovano bene?”

“Non possiamo separare le due cose. E’ un processo che si fa tutti insieme. Abbiamo giocatori che cercano spazio e chi cerca più la profondità. E’ un processo della squadra. La squadra sta capendo quello che deve fare”.

Rete Sport: “State pensando di trattenere i giocatori e a non lasciarli partire per le nazionali come stanno facendo alcuni club europei grazie alla nuova regola Fifa? Che ne pensa il presidente?”

“Su questo è l’autorità competente che decide”.

Tele Radio Stereo: “Riproporrà il modulo a due punte? Chi è più indicato tra Pedro e Mkhitaryan per fare l’attaccante?”

“La scelta delle due punte col Cluj non è dipeso da Mayoral, ma dalla squadra avversaria. E’ stata una questione di strategia”.

Centro Suono Sport: “Piccola nota negativa, si sbaglia ogni tanto l’uscita dal basso…”

“Noi prepariamo le partite anche in base a come l’avversario pressa. Se la squadra pressa a uomo o a zona, è diverso. Io voglio coraggio nella mia squadra, di giocare anche nei momenti di pressione. Per me il giocatore che non ha questo coraggio, non può giocare in questa squadra”.

Roma TV: “La squadra non subisce gol da tre partite, cos’è cambiato in difesa?”

“Non è giusto parlare solo della difesa, il processo difensivo è fatto da tutta la squadra. Tutti i giocatori sono disponibili a difendere. Questo è il merito di tutta la squadra, non solo dei difensori”.

Roma Radio: “Che voto dà alla Roma al termine di questo ciclo?”

“Non è finito il ciclo, manca domani. Il passato non è importante se non possiamo costruire il futuro. E il futuro è domani. Siamo su un buon cammino, ma dobbiamo continuare con questo spirito e questo atteggiamento, già da domani”.

Giallorossi.net – A. Fiorini