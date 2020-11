GENOA-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Con Dzeko out causa Covid, tutte le attenzioni della partita di domani si spostano sulla presenza in attacco di Borja Mayoral, chiamato a non far rimpiangere l’assenza del trascinatore bosniaco. Contro il Genoa dunque sarà lo spagnolo a guidare il reparto avanzato, assistito da Pedro e Mkhitaryan.

In porta tornerà Mirante, in difesa Smalling e Mancini agiranno con Ibanez, mentre l’unico vero dubbio di formazione ci sarà ancora una volta a destra: Karsdorp, che ha riposato, dovrebbe partire titolare, ma Bruno Peres, tra i migliori in campo contro il Cluj, non può considerarsi del tutto battuto.

A sinistra invece scontata la presenza di Spinazzola, così come quelle di Veretout e Pellegrini a centrocampo. Queste dunque le probabili formazioni di Genoa-Roma, gara in programma domenica 8 novembre ore 15, diretta Tv e streaming su DAZN:

GENOA (4-3-2-1) – Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca.

ROMA (3-4-2-1) – Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Giallorossi.net – A. Fiorini