Roma, positivo il portiere Boer. Niente Genoa-Roma anche per Milanese, in stanza con lui

AS ROMA NEWS – Nel nuovo ciclo di tamponi effettuato a ridosso della partita di oggi è risultato positivo il portiere della Primavera, ma aggregato alla prima squadra, Petro Boer.

E’ stato rispedito a casa anche Tommaso Milanese, che era in stanza con lui e quindi è a rischio contagio. I due quindi non saranno in panchina oggi per Genoa-Roma.

Lo rende noto in questi minuti Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, con un post su Twitter. Tutti negativi gli altri tamponi del gruppo squadra. La gara di campionato di Marassi si disputerà tra poche ore, fischio d’inizio ore 15.