Conferenza FONSECA: “Importante avere quasi tutti a disposizione, non posso pensare solo al Milan. Zappacosta pronto per giocare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca parla in conferenza stampa nella versione ridotta causa Covid dove un solo giornalista pone le domande inviate dalle redazioni dei vari giornali. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso su Milan-Roma di domani:

Sky Sport: “Kluivert non ha giocato nemmeno un minuto contro la Samp. Domani giocherà titolare?”.

“Mi mancavano queste domande, se questo o quel giocatore sarà titolare (ride,ndr). Vedremo domani. Kluivert ha avuto un piccolo affaticamento la scorsa settimana, ma ora è pronto.”

Mediaset: “Quanto ha perso e ritrovato della Roma pre-lockdown?”

“Questa valutazione la potremo fare a fine stagione, non è tempo di valutazioni. Abbiamo fatto molte cose bene prima del lockdown e stiamo molto bene dopo. Abbiamo fatto la prima partita senza una preparazione normale, la squadra ha risposto molto bene contro la Samp. Sono molto ottimista per questa parte di stagione.”

Gazzetta dello Sport: “Cosa ha ammirato di più del Milan di Berlusconi?”

“Rijkaard, Gullit, Van Basten, Baresi, Maldini, tutti giocatori che quando ero giovano ho ammirato. Sacchi e Capello hanno fatto cose fantastiche, una delle squadre più belle mai viste.”

Corriere dello Sport: “L’Atalanta è ripartita forte, si può arrivare quarti? La Roma è Dzeko dipendente?”

“Dzeko è molto importante, ma anche gli altri lo sono. La squadra non dipende da un giocatore, tutti sono importanti. L’Atalanta sta bene, è forte, ma io ho speranze. Noi dobbiamo pensare a vincere le nostre partite”.

Il Tempo/Il Romanista: “Farà molto caldo, è giusto giocare a quell’ora? I calciatori sono preoccupati? / Inciderà sulla formazione? Ha pensato a staffette anche prima dell’ora di gioco?”

“A quell’ora è troppo caldo. Il calcio è migliore se si gioca senza questo caldio, ma è un danno per tutte e due le squadre. Giocatori preoccupati no, siamo tranquilli e ottimisti. Dobbiamo fare una buona partita. Le mie scelte non dipenderanno dal caldo ma dalla strategia e dalla condizione fisica.

Rete Sport: “E’ andato qualcosa di storto nel recupero di Pau Lopez?”

“No, tutto normale. Non è pronto per questa ma per la prossima partita.”

Tele Radio Stereo: “Mkhitaryan può fare due partite da titolare? Come sta Zappacosta?”

“Micki aveva solo un piccolo affaticamento, è pronto per giocare domani. Anche Zappacposta”.

Centro Suono Sport: “Come mai questa difficoltà a fare gol contro la Samp?”

“Io sono preoccupato se la squadra non crea, è molto positivo se si creano tante occasioni da gol. Sono ottimista, se la squadra gioca così e crea così tanto la possibilità di fare più gol è tanta. Abbiamo vinto e fatto due gol, quello era la cosa importante. Contro il Milan sarà diverso, probabilmente la squadra non creerà così tante situazioni.”

Roma Radio: “Il Milan è in salute, che gara si aspetta? Rebic è il pericolo principale?”

“Stanno bene, in questo momento è più forte del Milan che avevamo affrontato all’andata. La mia prima preoccupazione è la mia squadra e quello che possiamo fare contro una squadra forte come il Milan. Non c’è solo Rebic, dobbiamo preoccuparci della squadra”.

Roma TV: “Adesso può essere l’aspetto determinante avere una rosa lunga?”

“E’ molto positivo, e per questo ho la possibilità di cambiare partita per partita. In questo momento non posso pensare solo alla prossima partita, ma alle altre che giocheremo perchè abbiamo solo due giorni tra le partite. Quando penso alla squadra di domani devo pensare anche a quella di tre giorni dopo. Ma con quasi tutti a disposizione per me è più facile scegliere”.

