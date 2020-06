AS ROMA NEWS – La Roma, attesa domani dal Milan, ha appena reso noto l’elenco dei convocati per il match di San Siro. Di seguito la lista dei calciatori che partiranno a minuti per Milano:

Portieri: Cardinali, Fuzato, Mirante.

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Perez, Kluivert.