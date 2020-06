Milan-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca cambia la Roma per la delicata trasferta di Milano. L’allenatore giallorosso prepara diverse novità rispetto alla formazione vista in campo mercoledì sera contro la Sampdoria. Fuori tutte le sorprese del match dell’Olimpico: Ibanez, Bruno Peres, Pastore sono destinati a tornare in panchina.

Ma non saranno solo questi i cambi che il tecnico portoghese ha in mente per la partita di domani pomeriggio. In difesa tornerà Mancini al fianco di Smalling, mentre a sinistra attenzione a Spinazzola che potrebbe giocare al posto di Kolarov, non apparso particolarmente brillante. Bruno Peres dovrebbe tornare in panchina con Zappacosta titolare.

A centrocampo Diawara, incappato in una serata sfortunata contro la Samp, partirà dalla panchina con Cristante che giocherà al fianco di Veretout. Sulla trequarti Pellegrini riprenderà il posto di Pastore, mentre a sinistra Mkhitaryan va verso la conferma. A destra invece è corsa a tre tra Under (favorito), Perez e Kluivert. In attacco Edin Dzeko non ha rivali: per Kalinic ancora panchina, ma il croato è pronto a subentrare in caso di necessità, anche al fianco del bosniaco.

Queste dunque le probabili formazioni di Milan-Roma, match che si giocherà domani pomeriggio alle 17:15, diretta tv su DAZN:

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Chalanoglu, Bonaventura, Rebic.

ROMA (4-2-3-1) – Mirante, Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Giallorossi.net – A. Fiorini