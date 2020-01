Conferenza FONSECA: “Kalinic può diventare importante, Peres non è pronto, Under non parte. Cambio di proprietà? Sono tranquillissimo”

ULTIME AS ROMA – Prima conferenza stampa dell’anno per Paulo Fonseca che questo pomeriggio risponde alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria alla vigilia di Roma-Torino, match che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico. La redazione di Giallorossi.net vi racconta come di consueto l’evento in diretta:

Serafini (Roma Tv): “Si è conclusa la sosta natalizia. Come ha trovato il gruppo?”

“Bene, devo dire che abbiamo fatto la miglior settimana di lavoro. La squadra sta bene, è motivata. È importante iniziare bene ed è importante fare una buona partita domani perché è importante vincere questa partita”.

Censi (Roma Radio): “Che Torino si aspetta domani?”

“È sempre difficile giocare contro il Torino. Le ultime tre partite fuori casa hanno fatto 2 vittorie e un pareggio, non hanno perso. Ci aspettiamo un Torino motivato, forte, una squadra aggressiva. Sicuro è una partita difficile”.

Mangiante (Sky Sport): “Petrachi ha tolto Kalinic dal mercato e ha detto che darete una seconda chance a Peres. Come pensa di rigenerare Kalinic? Che idea si è fatto di Peres?”

“Kalinic sta lavorando bene, sta migliorando, può giocare di più in questa parte finale di stagione. Ora non è facile cambiare giocatori. Per noi è importante che Kalinic rimanga con la squadra, possiamo avere un giocatore più importante. Su Peres, ha finito il prestito e Petrachi conosce bene. Abbiamo parlato di lui, ha lavorato con noi questi due giorni e vediamo se può aiutare la squadra. Ma non sta bene fisicamente ora, dopo vedremo”.

Mangiante (Sky Sport): “Che ne pensa del ritorno di Ibrahimovic? Cosa può portare al campionato italiano?”

“Non mi piace parlare dei giocatori delle altre squadre, ma lui è un grande giocatore ed è importante per la visibilità del calcio avere questi giocatori”.

Pastore (Il Romanista): “E’ possibile ambire a qualche trofeo già quest’anno?”

“Io ho detto che non è giusto creare questo tipo di pressione alla squadra. Abbiamo iniziato un nuovo processo, la squadra deve solamente pensare alla prossima partita che è con il Torino e la dobbiamo vincere”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Nello slideshow parlava di Zaniolo dicendo che è un talento acerbo che stava migliorando. Che margine di crescita ha ancora e che cosa ha fatto vedere fino a ora?”

“Ci sono sempre margini per migliorare in tutti i giocatori. Zaniolo all’inizio tatticamente non pensava molto bene, oggi cerca lo spazio nel tempo giusto e deve imparare meglio il tempo della decisione ma ha margine per migliorare. Per me può essere il miglior giocatore in Italia”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Come affrontate il cambio di proprietà? Lei si informa, domanda…”

“Non abbiamo parlato di questo. Io sono l’allenatore e devo dire che parlo molto con Guido (Finega, ndr) e io so che cosa succede. Sono tranquillissimo con questa questione”.

Austini (Il Tempo): “Under la ha delusa? Ci punta ancora?”

“In questo momento non penso di perdere nessun nostro giocatore. Under è un nostro giocatore, possono giocare in 11, Zaniolo è in un buon momento. Quando avrà l’opportunità dovrà sfruttarla bene”.

De Angelis (Rete Sport): “Le condizioni di Kluivert e Pastore? Pensate a politiche differenti per i prezzi dei biglietti?”

“Io non ho parlato di questo con Petrachi e con Guido. Il mio focus è solo per la squadra. In tutti gli stadi ci sono molte persone, si può fare meglio certo ma penso che abbiamo molte persone allo stadio. Kluivert ha iniziato a lavorare con noi ma con lo staff medico abbiamo parlato e non sta bene. Non voglio rischiare ha bisogno di più di una settimana, magari dopo la partita con la Juve può essere pronto. Pastore è una situazione diversa. Non è un trauma normale, ma osseo e abbiamo bisogno di più tempo per recuperarlo ma sta recuperando bene. Kluivert ha avuto un problema muscolare e non sta bene in questo momento”.

Di Carlo (Tele Radio Stereo): “La Roma giocherà spesso di sera nelle prossime partite. Può essere un fattore?”

“Devo dire che non mi piace quando abbiamo 72 ore di riposo tra le partite. Abbiamo giocato molte partite così ma è una questione della televisione, è questo il problema. Non è positivo quando i giocatori non possono recuperare, non mi piace”.

Sticozzi (Centro Suono Sport): “E’ soddisfatto di come la squadra fa fallo, quando decidono di fermare l’azione?”

“Sì. Anche se non devo promuovere il fallo, ma devo dire che è importante avere una reazione quando si perde la palla e non si può recuperare e fare fallo”.

De Bartolo (Gold TV): “Hai ragionato con te stesso se avessi avuto tutta la rosa a disposizione cosa potevi fare?”

“Io non guardo al passato. La situazione è questa e molte partite non abbiamo avuto molti giocatori, ma devo dire che in molte di queste partite noi abbiamo giocato bene e vinto con quelli che abbiamo in questo momento. Non mi piacciono le scuse, é quello che è. Nei momenti difficili tutti hanno giocato bene e lavorato bene. Non mi piace di fare scenari possibili, non mi piace di pensare molto al passato, a me piace il presente ed è domani contro il Torino”.

