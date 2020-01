Roma-Torino, i convocati di Fonseca: out Fazio

ULTIME NEWS AS ROMA – Tramite il proprio profilo Twitter, la Roma ha diramato la lista dei convocati di mister Fonseca per la sfida di domani sera al Torino. Non è stato chiamato Federico Fazio, fermato da un problema all’adduttore.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Antonucci.

Fonte: asroma.com