Conferenza FONSECA: “Perotti è out. Ci restano solo Under e Kluivert, sono preoccupato. Giocheranno Spinazzola e Santon”

ULTIME AS ROMA – Mister Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma, gara che si giocherà domani sera a Marassi. Ecco le domande dei giornalisti e le risposte dell’allenatore portoghese:

Calicchia (Roma Tv): “Col Genoa la Juventus, derby, come sta la squadra?”

“Bene, è motivata, ha fiducia, è vero che è una settimana importante con tre partite importanti ma la squadra sta bene. I giocatori stanno bene, gli infortunati non stanno bene”.

Censi (Roma Radio): “Con le assenze di Kolarov e Florenzi sta pensando a qualcosa di diverso?”

“No, domani giocheranno Spinazzola e Santon”.

Assogna (Sky Sport): “E’ preoccupato dei numeri in attacco in chiave Champions e sta chiedendo alla società di risolvere il problema nel mercato?”

“Sono preoccupato, devo essere onesto. Per questa importante settimana abbiamo solo Kluivert a sinistra e Under a destra. Dopo abbiamo solo Pellegrini come trequartista, per questo sono preoccupato. Devo dire che siamo, io e Petrachi, Guido, cercando di trovare un giocatore per l’attacco, per l’ala, perché abbiamo bisogno di questo giocatore. Per il resto noi abbiamo sempre creato situazioni per fare gol, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questo che non è facile ma continuiamo a lavorare per migliorare la finalizzazione. Non so se lo sapete ma solo abbiamo Kluivert e Under perché Perotti è con un trauma dalla partita col Parma e non può giocare la prossima partita”.

Non sarà convocato?

“No, difficilmente sarà pronto per la partita con la Juve”.

Cristante è in condizione di fare due partite ravvicinate?

“E’ meglio gestirlo, è stato molto tempo infortunato e non è facile fare due partite consecutive. Domani non giocherà”.

Biafora (Il Tempo): “Ha detto che tornerà Kluvert dal 1′, quanto è mancato? Dal suo infortunio la Roma ha faticato molto… quanto darà il ritorno? E su Cetin, dopo il Parma ha detto che vuole che resti, cambierà la situazione?”

“No, non cambia niente, non abbiamo parlato della possibilità del prestito di Cetin, rimane con noi fino a fine stagione. Su Kluivert sono soddisfatto perché prima dell’infortunio era in un gran momento, è migliorato molto in tutti i momenti della partita. Perotti è stato molto bene in queste partite che ha giocato, sono soddisfatto sia di Perotti che Kluivert”.

Pastore (Il Romanista): “Per tutto l’inverno la Roma non giocherà mai alle 15 e mai il lunedì dopo l’Europa League… quanto influisce?”

“Per me non è un problema se giochiamo tardi, la sera, perché ci dà possibilità di recuperare più ore per la partita”.

Maida (Corriere dello Sport): “A proposito di Spinazzola, in che condizioni l’ha trovato psicologicamente? Secondo lei la trattativa è stata gestita bene dalle due società? Ha qualcosa da rimproverare all’Inter?”

“Spinazzola sta bene, si è allenato molto bene, giocherà domani, è pronto. E’ contento, mi sembra contento. Io non conosco bene i dettagli della situazione ma devo dire che se la società ha deciso come ha deciso, sicuramente hanno fatto bene. Io ho tanta fiducia. E’ vero che io volevo avere qui Politano, è vero, ma devo dire che ho totale fiducia in Petrachi e Guido, se loro hanno deciso così hanno ragione di decidere così”.

De Angelis (Rete Sport): “Come stanno Pastore e Mkhitaryan, quali sono i tempi di recupero? Ha parlato con Petrachi e con Fienga e verrà fatto un altro tentativo per Politano?”

“No, in questo momento stiamo cercando di trovare un altro giocatore, con Politano non verrà fatto un nuovo tentativo. Pastore ha iniziato a lavorare sul campo e sta migliorando bene e Mkhitaryan anche, non è pronto per queste due partite ma forse per la Lazio può essere una soluzione”.

Rocchetti (Tele Radio Stereo): “Perotti, Juan Jesus e Pastore sono sul mercato? Per l’attaccante all’estero o Italia?”

“No, in questo momento no. Noi stiamo solo cercando di trovare un’ala per la posizione di Zaniolo, nessun’altro”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Contro il Parma abbiamo visto una squadra tatticamente fluida, le chiedo nel calcio di oggi ha senso parlare di numeri, moduli e specificità dei ruoli?”

“Sì, penso che sì, il più importante è la dinamica del gioco. Devo confessare una cosa: io sono stato sempre in tutti io solo giocavo con uno o due sistemi, credo che non dobbiamo cambiare molto perché se cambia il sistema cambia la dinamica della squadra. Devo dire che qui in Italia ho cambiato e mi piace questo tipo di cambiamento, perché non è facile giocare contro squadre che giocano in modo diverso. Se nel passato ho pensato che era un problema cambiare il sistema ora penso così”.

Il calcio italiano la sta migliorando?

“Sicuro che sì, dopo il calcio italiano sono pronto per tutto (ride, ndr)”.

Fine