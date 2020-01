CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo sabato 18 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:15 – Conferme su Januzaj (24): il giocatore è stato offerto ai giallorossi, si può prendere in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Petrachi e Fonseca valuteranno il profilo e lunedì daranno una risposta. (Paolo Rocchetti su Twitter)

Ore 16:00 – Petrachi ha nel mirino anche Adnan Januzaj (24), esterno belga della Real Sociedad, valutato 15 milioni. La Roma avrebbe intrapreso dei contatti con il giocatore. L’ex Manchester United potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. (alfredopedulla.com)

Ore 12:20 – Il Liverpool per il momento non sembra intenzionato a cedere Shaqiri (28) in prestito. Le parti stanno provando a sbloccare l’affare. (Calciomercato.it)

Ore 10:40 – Roma forte su Shaqiri (28) dopo che è sfumato l’affare Politano. Petrachi punta a un prestito con diritto di riscatto, ma Klopp non vorrebbe privarsi dell’attaccante svizzero. (The Sun)

