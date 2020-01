Calciomercato Roma: offerto Januzaj, si può prendere in prestito con diritto di riscatto. Fonseca e Petrachi ci pensano, lunedì la decisione

ULTIME NEWS AS ROMA – Viste le difficoltà per arrivare a dama con Shaqiri, la Roma valuta anche altri profili per la corsia destra dell’attacco, indebolita pesantemente dall’infortunio di Zaniolo.

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, i giallorossi stanno virando su Januzaj, 24 anni, esterno mancino belga della Real Sociedad che gioca prevalentemente a destra. Si può prendere in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro: una formula che andrebbe bene alla Roma.

Il giocatore, afferma Paolo Rocchetti su Twitter, è stato offerto ai giallorossi tramite un intermediario italiano. Petrachi e Fonseca stanno valutando il profilo di Januzaj, attaccante che in carriera ha segnato col contagocce, e daranno una risposta soltanto lunedì prossimo.

Redazione Giallorossi.net