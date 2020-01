Serie A, tutto facile per la Lazio: Sampdoria travolta 5-1

LAZIO SAMPDORIA RISULTATO FINALE – Continua la marcia della Lazio che centra la dodicesima vittoria consecutiva andando a battere in scioltezza anche la Sampdoria di Ranieri col punteggio di 5 a 1.

Partita senza storia: apre subito le marcature Caicedo (7′), poi i doriani si consegnano ai padroni di casa che nel giro di tre minuti chiudono il match grazie una doppietta (17′, 20′) di Immobile.

La ripresa è una passerella per la squadra di Inzaghi: la Samp non esiste, segnano Bastos (54′) e ancora Immobile, sempre su rigore, per la tripletta personale. Il gol della bandiera dei doriani è di Linetty. La Lazio resta quindi in scia di Inter e Juve, toccherà alla Roma provare a fermare la sua corsa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo