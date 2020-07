Conferenza FONSECA: “Zaniolo titolare? Vedremo domani. Il suo è stato un ‘non caso’. Dzeko non è scontento, è molto motivato”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, terzultima giornata di campionato di Serie A 2019-2020. Queste le parole dell’allenatore sul match di domani e sulle ultime novità in casa giallorossa:

Sky Sport: “Zaniolo ha giocato spezzoni di partita. Ora può cominciare da titolare?”

“Vediamo domani. E’ stato molto bene nell’ultima partita, ma non possiamo dimenticare che non si è allenato. Ma vediamo domani. E’ importante gestirla bene dopo 6 mesi di infortunio”.

Il Romanista: “Come riesce a superare il problema degli errori tattici e individuali?”

“Errori ci sono in tutte le squadre. Gli errori fanno parte della partita.”

Gazzetta dello Sport: “E’ preoccupato di non avere Smalling per l’inizio dell’Europa League?”

“Sto pensando solo alla partita contro la Fiorentina”

Il Tempo: “Si comporterà ancora allo stesso modo dopo la vicenda Zaniolo visto quanto accaduto qui a Roma?”

“Per me è un non caso. Io ho sempre detto la verità. Non c’è nessun problema qui, succede in ogni squadra e serve risolvere sul momento. Per me questo è un non caso”

Ansa: “Dzeko, si parla di una sua cessione: quanto perderebbe la Roma?”

“Non sto pensando al mercato. Penso alla partita contro la Fiorentina”.

Corriere dello Sport: “Dzeko come sta? E’ scontento come sembra?”

“Dzeko sta bene e non è scontento. E’ molto motivato. Per me è molto importante”.

Rete Sport: “Uno tra Pellegrini e Mkhitaryan potrebbe giocare a centrocampo contro il Siviglia?”.

“Io penso solo alla gara contro la Fiorentina. Per me è importante il presente”.

Tele Radio Stereo: “Peres e Kolarov sono stanchi?”

“Possono giocare domani.”

Centro Suono Sport: “Qui ha imparato l’importanza della marcatura a uomo?”

“Dobbiamo essere aggressivi in ogni occasione, ma difendiamo a zona, non uomo a uomo, anche se ci sono delle circostanze in cui capita”.

Roma Radio: “Rispetto alla gara d’andata è cambiata più la Roma o la Fiorentina?”

“Noi abbiamo cambiato modulo, ma loro sono in un ottimo momento. Hanno pareggiato con l’Inter , stanno giocando bene, sarà una partita difficile contro una squadra che sta bene”.

Roma TV: “La partita di domani può essere decisiva per il quinto posto?”

“Non lo so, non so il calendario del Milan, dobbiamo pensare a noi e a vincere contro una squadra che sta bene”.

Giallorossi.net – A. Fiorini