ROMA-FIORENTINA, le probabili formazioni e dove vederla in tv

AS ROMA NEWS ULTIME – Un paio di dubbi di formazione in casa giallorossa per la sfida di domani sera contro la Fiorentina. In difesa poche incertezze: Ibanez non ci sarà, confermata dunque lo schieramento a tre con Mancini, Smalling e Kolarov.

A centrocampo ballottaggio Veretout-Cristante, col francese che parte in vantaggio sull’ex Atalanta. Sulle corsie esterne invece Bruno Peres e Spinazzola sono confermatissimi. Le incertezze ci sono invece sulla trequarti: Mkhitaryan tornerà titolare, ma al suo fianco Zaniolo si gioca le sue chance e insidia Pellegrini. Qualche possibilità anche per Perez, che però parte più indietro.

In attacco invece Edin Dzeko tornerà a guidare il reparto avanzato, con Kalinic di nuovo in panchina. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, gara che si giocherà domani sera alle ore 19:30, diretta tv su Sky Sport:

Roma (3-4-2-1) – Pau Lopez, Mancini, Smalling, Kolarov, Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko.

Fiorentina (3-4-3) – Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Duncan, Venuti, Chiesa, Cutrone, Ribery.

Redazione Giallorossi.net – G. Pinoli