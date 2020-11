Conferenza FONSECA: “Smalling è out, Pellegrini convocato. Giocheranno Villar e Mayoral. Pinto sarà il ds, scelta di Friedkin”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani pomeriggio contro il Parma. La Roma dovrà fare a meno di diversi calciatori, e per l’allenatore è l’occasione di fare il punto sugli indisponibili. Di seguito tutte le domande dei giornalisti e le risposte dell’allenatore giallorosso:

Sky Sport: “Come stanno Smalling e Pellegrini? Saranno convocati?”

“Lorenzo non è al meglio, si è allenato oggi e sarà convocato. Smalling non è pronto per domani”.

Sky Sport: “Quindici risultati utili positivi: quale elemento ha fatto la differenza?”

“Il tempo è fondamentale nel calcio, abbiamo costruito un’identità. Quando un allenatore arriva in una squadra ha bisogno di tempo per costruire un’identità, e dopo sono i risultati che portano fiducia. Questa forma di giocare rinforza l’atteggiamento della squadra”.

Ansa: “I Friedkin l’hanno coinvolta nella scelta di Pinto o no?”

“E’ stata una scelta del presidente di un direttore sportivo che ha fatto un grande lavoro in Portogallo”.

Il Romanista: “Quanto si sente cambiato rispetto a quando è arrivato? E quanta è cambiata la Roma?”

“Ora mi sono adattato al calcio italiano, al paese, ho una migliore consapevolezza del calcio italiano, e questo è importante. E’ vero che sono una persona di identità e per me questa squadra gioca un gioco che oggi è più vicino a quello che io voglio”.

Gazzetta dello Sport: “Mkhitaryan o Borja Mayoral domani?”

“Micki gioca bene in quel ruolo, ma domani gioca Borja”.

Corriere dello Sport: “Che effetto le fa da straniero che la Roma ancora non ha potuto costruire lo stadio? Si può crescere senza?”

“Per tutti i grandi club è molto importante avere uno stadio proprio”.

Il Tempo: “Diawara è pronto per giocare dal primo minuto o giocherà Villar?”

“Villar”.

Tele Radio Stereo: “Dietro giocherà Cristante o Jesus o passerà alla difesa a 4?”

“Questo lo vediamo domani”.

Rete Sport: “Petrachi ha detto che è stato lui a suggerirle la difesa a tre, il cambio di modulo è frutto di un vostro confronto? Quanto è mancato un riferimento sportivo con cui confrontarsi?”

“Io ho avuto sempre un buon rapporto con Petrachi, abbiamo parlato di questa questione con lui come con altre persone. Mi piace sentire le opinioni delle persone che mi sono vicine, ma la scelta è stata mia quando ho pensato che era giusto visto il momento della squadra”.

Centro Suono Sport: “Con Pinto si va verso una Roma più moderna con una struttura più fluida dove il processo decisionale è legato a una equipe. Le piacerebbe avere un ruolo più decisivo nella scelta dei giocatori sul mercato?”

“E’ importante lavorare tutti insieme e scegliere quello che è il meglio per la Roma”.

Roma TV: “Come ha lavorato la squadra in queste due settimane visto che si riparte con un lungo ciclo di partite?”

“La prima settimana è stata difficile per i casi di Covid, abbiamo dovuto lavorare individualmente. Poi la seconda settimana abbiamo lavorato insieme e siamo pronti per questa serie difficile di partite. Importante è pensare solo alla prossima partita”.

Roma Radio: “Quali sono le armi migliori del Parma?”

“E’ una squadra forte, mi piace. Sono forti in contropiede. Gervinho per loro è molto importante, e non dovremo lasciarlo uscire in contropiede. Ma sono una squadra forte”.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net