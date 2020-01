Conferenza FONSECA: “Bellissimo l’abbraccio dei tifosi, dobbiamo fare una grande partita per loro. Lo striscione su Zaniolo? Chi lo ha fatto non ama il calcio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca parla in una conferenza stampa molto attesa, essendo quella alla vigilia del derby con la Lazio che si giocherà domani pomeriggio ore 18. Queste le domande dei cronisti e le risposte del tecnico portoghese riportate dalla nostra redazione:

Paonessa (Roma TV): “L’abbraccio dei tifosi alla squadra, che segnale è e che coraggio può dare?”

“E’ bellissimo per noi l’appoggio dei tifosi, sono molto contento questo sostegno. E’ importantissimo per noi. I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto. In questo momento dobbiamo lottare per loro e fare una bella partita perchè se lo meritano”.

Censi (Roma Radio): “Come sta la squadra? C’è qualcuno che può recuperare?”

“Sì, Perotti e Pastore saranno in panchina. La squadra sta bene, ha fiducia, è motivata. Abbiamo la condizione per fare una buona partita”.

Mangiante (Sky Sport): “Possibile la difesa a tre? Come sta Kluivert?”

“Giocheremo con la difesa a quattro. Se gioca Spinazzola, Santon o Kolarov domani vediamo. Kluivert sta meglio dell’ultima partita. Lui era infortunato, si è allenato poco e ha dovuto giocare 90 minuti, ed era molto stanco. Per un giocatore che è stato infortunato così tanto non era facile. Non avevamo altre soluzioni, e lui non ha fatto una bella partita contro la Juve. Era molto stanco. Ora lo abbiamo recuperato bene e vedremo un Kluivert diverso.”

Biafora (Il Tempo): “Cristante dovrebbe giocare la terza partita in dieci giorni, è pronto per giocare o sposterà Mancini? Quanto peserà l’infortunio di Diawara?”

“Sono ottimista su Diawara, i prossimi giorni sono molto importanti. Ora non c’è bisogno dell’intervento, ma dovremo vedere nei prossimi giorni. E’ quello che credo io, ho parlato con lui e lui mi ha detto che oggi stava molto meglio. I prossimi giorni saranno importantissimi per capire se sarà necessario l’intervento. Giocherà Cristante, è vero che non è nella condizione ideale, ma ora non abbiamo altre soluzioni. Mancini come centrocampista non è la stessa cosa di Cristante e poi dovrei cambiare due settori, sia a centrocampo che in difesa, e ora per me non bisogna cambiare molto”.

Pastore (Il Romanista): “C’è qualcuno del gruppo che ha caricato la squadra?”

“Noi parliamo sempre, è importante. Questa è una partita in cui credo siano tutti motivati, è una partita speciale. La motivazione è già alta”.

Gianloreti (Il Giornale di Roma): “Il derby non si gioca, si vince. Lei è d’accordo?”

“E’ una frase interessante. Per me chi gioca meglio ha più possibilità di vincere. Chi domina la partita, chi ha iniziativa, chi ha coraggio, è più vicina alla vittoria. Poi non sempre succede, ma io credo in questo”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Sta studiando qualcosa di particolare per Lazzari?”

“Aspettiamo domani per vederlo”.

Valdiserri (Rete Sport): “Ha battuto solo squadre dal decimo posto in giù. Si aspettava di essere avanti nei big match?”

“Abbiamo perso solo contro la Juve delle prime… La mia intenzione è sempre giocare per vincere. Qua in Italia è difficile. Per me è importante essere ambiziosi di vincere sempre, sia con Juve che con Spal o Lecce. E’ vero che abbiamo perso contro la Juve, ma sono orgoglioso del coraggio della mia squadra, che è stata con identità, che gioca, che attacca contro una squadra come la Juve. Questa per me è la cosa più importante”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “Lei se la sente di dire che ora la Lazio è più forte della Roma? Ha un commento sullo striscione apparso su Zaniolo?”

“Sì, chi lo ha fatto non è un tifoso di calcio. Per me non è accettabile, non è una persona che ama il calcio. Sulla Lazio, è la classifica che dice che è al terzo posto. Noi stiamo al quarto posto, ma dobbiamo dimostrare domani che siamo forti”.

De Bartolo (Gold TV): “Sei scaramantico? Con i giocatori infortunati potresti avere altri risultati…”

“Onestamente non ci penso. Devo solo pensare a quello che la squadra può fare ora, e con questi giocatori dobbiamo giocare. Ho fiducia in tutti. Se sono preoccupato perchè non abbiamo soluzioni, sì. Ma non è che non ho fiducia nei miei giocatori. Non mi piace lamentarmi in questo momento.”

De Angelis (Rete Sport): “Ci sembra più sereno rispetto al post partita contro la Juve. Ha avuto qualche rassicurazioni sul mercato? Carels Perez le piace quanto Politano?”

“Non è che siccome perso che io cambio quello che penso. Nessuno può dire che non abbiamo giocato con coraggio. La Juve è una squadra molto forte, ma non abbiamo solo difeso, abbiamo giocato con coraggio e questa squadra ha sempre avuto atteggiamento. Io sono orgoglioso della squadra. Non era facile avere il coraggio per cambiare la partita dopo aver preso tre gol, e questo non era facile. Non ho visto una squadra che difende o aspetta la fortuna. Non mi è piaciuto il risultato, ma quello che la squadra mi è piaciuto. Sul mercato sono molto sereno. Vi semrba che Fonseca è arrabbiato con Petrachi o con Fienga? No, stiamo lavorando per portare le migliori soluzioni per la Roma. Tutti insieme, sempre. E sono fiducioso per avere i giocatori che ci servono”.

Celeste (Radio Punto Zero): “Lei aveva detto che voleva Politano, è la più grande delusione da quando è a Roma?”

“Non sono deluso. Abbiamo pensato a tre o quattro soluzioni, non solo Politano. Il cambio non è stato fatto. Fienga e Petrachi hanno difeso bene gli interessi della Roma. Ma abbiamo altre possibilità e nei prossimi giorni vedrete un nuovo giocatore per questa posizione”.

Carboni (Centro Suono Sport): “Quale sarà il comportamento della difesa?”

“Se possiamo, lo stesso. Mi piace difendere lontano dalla porta. Ma se l’altra squadra è molto forte e ci obbliga a difenderci più basso lo faremo”.

Rocchetti (Tele Radio Stereo): “State cercando un attaccante più fisico alla Zaniolo o uno piccolo alla Under? Il centrocampista dipende dalle condizioni di Diawara?”

“Per l’attaccante, vedremo. Le caratteristiche sono chiare per me, deve essere uno che gioca dentro, veloce e profondo. Sul centrocampista vediamo…”

Salviani (NSL): “Florenzi e Pellegrini sono romani e romanisti. Come li ha visti? La pressione per loro può essere un problema?”

“Dopo la partita con la Juve ho visto tutti molto motivati. La pressione…tutti qui sappiamo quanto è importante questa partita. Magari Florenzi e Pellegrini la sentono di più, ma ho sentito tutti i giocatori sereni e fiduciosi”.

Giallorossi.net – A. Fiorini