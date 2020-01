Roma-Lazio, i convocati di Fonseca

AS ROMA NEWS – L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani. Tornano Javier Pastore e Diego Perotti, come Antonio Mirante.

Di seguito l’elenco completo dei 22 convocati:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Jesus

Smalling

Kolarov

Cetin

Santon

Fazio

Mancini

Florenzi

Bruno Peres

Spinazzola

Cristante

Pellegrini

Perotti

Veretout

Pastore

Dzeko

Under

Kalinic

Kluivert