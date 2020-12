FONSECA: “Veretout e Smalling out per il Sassuolo, ma Chris tornerà presto. Calafiori dipinto come il migliore, così non lo si aiuta”

AS ROMA NEWS – Mister Fonseca torna a parlare alla vigilia di Roma-Sassuolo, match assai delicato per i giallorossi dopo il brutto passo indietro in campionato di domenica scorsa. Queste le domande dei giornali e le risposte del tecnico nella conferenza stampa prepartita a Trigoria:

Sky Sport: “Riuscirà a recuperare Smalling e Veretout?”

“No, non sono pronti. Smalling sta meglio, lo aspettiamo la prossima settimana. Ma Veretout ho deciso di non rischiarlo”.

Sky Sport: “Non c’è neppure Mancini. Uno tra Fazio e Kumbulla è pronto a giocare?”

“Vediamo domani, non abbiamo molti difensori, Fazio e Kumbulla sono stati fermi tanti giorni e non sono al meglio. Vediamo domani”.

Ansa: “E’ preoccupato per Smalling? L’infortunio può trasformarsi in qualcosa di più serio?”

“No, oggi ha iniziato a allenarsi, si è sentito bene, penso che tornerà a breve”.

Gazzetta dello Sport: “Pellegrini-Villar possono essere una coppia? O manca fisicità?”

“Non abbiamo molte soluzioni. Giocheranno due tra Pellegrini, Villar e Diawara”.

Corriere della Sera: “Ci dobbiamo aspettare sei gol anche domani?”

“Sono due squadre offensive, mi piace molto come gioca il Sassuolo. E’ una squadra che ha vinto 4 partite fuori, offensivamente è molto forte, mi aspetto una partita aperta”.

Il Romanista: “Si è concentrato più sull’attacco o su come difendere?”

“Come sempre su tutto. Abbiamo preparato sia una strategia difensiva che offensiva. Non abbiamo avuto molto tempo, ma la squadra è preparata per ogni momento della partita”.

Corriere dello Sport: “Calafiori ha dimostrato di essere pronto per essere titolare: potrebbe giocare lui a sinistra con Spinazzola tra i centralì? Che ne pensa della politica dei giovani?”

“Io ho una visione diversa da voi, per me Calafiori è un giovane che ha talento ma deve migliorare e crescere. Per voi ora è il migliore del mondo, e non è un cammino esatto per aiutare un giovane. Ha fatto una buona partita, mi piace, sta crescendo e crediamo in lui per il futuro, ma non è più che questo adesso”.

Il Tempo: “Ibanez, Kmbulla e Fazio sarà la difesa di domani?”

“Vediamo domani”.

Tele Radio Stereo: “Chi si sposa meglio per giocare meglio accanto a Pellegrini tra Villar e Diawara?”

“Ho già risposto, giocheranno due di questi tre”.

Rete Sport: “Giocherà Mirante o Pau Lopez? Terminato il girone di Europa League ci sarà più ballottaggio in campionato?”

“Io ho scelto il portiere per domani, ma non ho pensato a cosa fare dopo”.

Centro Suono Sport: “Dobbiamo aspettarci una Roma più aggressiva in pressione alta?”

“Volete sapere chi gioca e come. Magari è meglio non vedere la partita domani, tanto già sappiamo tutto…Vedremo domani come sarà”

Roma TV: “Campionato diverso dal solito. E’ sorpreso? Per lei domani è uno scontro Champions?”

“Il Sassuolo sta qui con merito, stanno giocando bene, non sono sorpreso. Abbiamo 8-9 squadre forti, questa classifica dimostra l’equilibrio che c’è in questo momento”.

Roma Radio: “Si sono dimostrate pronte anche le seconde linee, merito suo o dei giocatori?”

“La squadra è dei giocatori. Quando si vince è più facile, quando hai un’identità è più facile. Il merito è dei giocatori che dimostrano di essere delle opzioni. Per me è molto positivo sapere questo”.

Giallorossi.net – A. Fiorini