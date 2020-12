ROMA-SASSUOLO, i convocati di Fonseca: out Smalling e Veretout, in lista Darboe e Milanese

NOTIZIE ROMA CALCIO – Subito dopo la conferenza stampa, mister Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di domani pomeriggio Roma-Sassuolo.

In lista non figurano, come preannunciato dall’allenatore portoghese, né Smalling né Veretout. Il tecnico, vista l’emergenza a centrocampo, ha chiamato Darboe e Milanese, entrambi dalla Primavera. Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Farelli.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Fazio, Juan Jesus, Kumbulla, Spinazzola, Bruno Peres, Calafiori.

Centrocampisti: Diawara, Pellegrini, Villar, Cristante, Darboe, Milanese.

Attaccanti: Pedro, Dzeko, Mkhitaryan, Borja Mayoral, Carles Perez.