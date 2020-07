Conferenza FONSECA: “Confermata la difesa a tre, giocherà Fazio. Pellegrini deve crescere. Kluivert? Out perchè non si era allenato bene”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alla vigilia del match contro il Brescia mister Paulo Fonseca torna a parlare in conferenza stampa per commentare l’impegno di domani sera al Rigamonti. Ecco tutte le domande fatte dai giornali sul match contro i lombardi e le risposte del tecnico giallorosso:

Sky Sport: “Sorteggio di Europa League, che ne pensa? Si aspetta di aver Smalling?”

“In questo momento sono tutte squadre difficili, ma dobbiamo pensare solo al Siviglia. Dopo, se vinciamo, vediamo. Sono tutte squadre forti. Su Smalling stiamo lavorando, sono fiducioso che possa giocare l’Europa League.”

Sky Sport: “Confermata la difesa a tre con Fazio? Come sta Dzeko?”

“Sì, è vero, giocheremo con Fazio e con la difesa a tre. Su Dzeko vediamo, ha fatto due partite e ha poco tempo per recuperare. Ha lavorato molto anche difensivamente nell’ultima partita, era un po’ stanco ieri, oggi parliamo di nuovo e dopo decido”.

Corriere della Sera: “Kolarov può giocare nei tre?”

“Come ho già detto domani giocherà Fazio, ma anche Kolarov può fare quella posizione”.

Ansa: “E’ contento di Pellegrini?”. Il Corriere dello Sport: “Cosa gli manca per diventare un campione?”

“Io non sono mai soddisfatto, ma ho piena fiducia in Pellegrini. E’ un bellissimo giocatore, ma è un giovane che deve migliorare. Ha avuto dei problemi fisici ma penso che può e deve migliorare”.

Il Romanista: “Quanto in percentuale conta la preparazione mentale, fisica e tattica? Dopo il Covid queste percentuali sono cambiate?”

“Contano tutte, sono tutti importanti. Se stai bene fisicamente, stai meglio tatticamente e mentalmente, sono tutti collegati. Non posso fare percentuali.”

La Gazzetta dello Sport: “Kluivert fuori per scelta tecnica, prima di lui Peres e Santon. E’ perchèp non sono al top fisicamente o perchè non li vede concentrati?”. Il Tempo: “Ci può spiegare l’esclusione di Kluivert? E’ disponibile per il Brescia?”.

“Sono situazioni diverse. Quella di Peres è solo una scelta. Kluivert non mi è piaciuto nell’allenamento prima della partita, gli ho parlato e per questo non è stato con la squadra. Ha reagito molto bene e se oggi si allena bene sarà un’opzione”.

Rete Sport: “Chi può giocare al posto di Mkhitaryan per caratteristiche? Quanti minuti ha Zaniolo?”

“Tutti gli attaccanti possono giocare, vedremo domani. Zaniolo è stato infortunato a lungo, ora dobbiamo scegliere il modo giusto per farlo giocare. Io devo pensare alla squadra, è più importante. Se abbiamo possibilità giocherà più minuti, altrimenti non giocherà”.

Tele Radio Stereo: “Kolarov lo vede in ritardo di condizione? Ha giocato spesso Spinazzola”.

“Kolarov lavora sempre bene, so che è sempre pronto. Spinazzola è stata una scelta, ha fatto due buone partite”.

Centro Suono Sport: “Avete giocato spesso sugli esterni con tanti cross sbagliati: è stato un errore tecnico o si è posizionati male dentro l’area?”

“Il Parma è forte a difendere l’area, ma io devo dire che dobbiamo migliorare le due situazioni, possiamo fare meglio, anche con tanti giocatori a difendere dobbiamo migliorare questi momenti”.

Roma Radio: “E’ sempre convinto di non voler cambiare nonostante le assenze?”

“Sì, vediamo Dzeko come sta, ma non voglio cambiare molto”.

Roma TV: “Veretout è imprescindibile?”

“Nessuno lo è, ma è in un gran momento. E’ un giocatore importantissimo per la squadra in questo momento”.

Giallorossi.net – A. Fiorini