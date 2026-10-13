CONFERENZA STAMPA | Malen: “Deluso per l’espulsione, nello spogliatoio ho chiesto scusa. Il Real? Sarà una grande occasione” – VIDEO

Alla vigilia di Roma-Real Madrid, insieme a Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa anche Donyell Malen. L’attaccante olandese arriva alla sfida dell’Olimpico dopo l’espulsione rimediata a Como e avrà subito l’occasione di voltare pagina in una notte di Champions dal peso speciale.

Per Malen sarà anche un nuovo incrocio con il Real Madrid, già affrontato ai tempi del Borussia Dortmund, compresa la finale di Wembley del 2024. Segui in diretta su Giallorossi.net tutte le parole dell’attaccante giallorosso.



Quanto metterai in campo domani per riscattarti dopo Como? Senti che c’è una grande distanza tra Roma e Real Madrid in Europa? Quanto è ampio il divario?

Dobbiamo concentrarci su noi stessi, non sulla distanza che ci separa da loro. Per quanto successo contro il Como provo delusione e frustrazione, ma non era mia intenzione fare male a nessuno. Per domani sono molto motivato, sarà una grandissima serata e un’occasione per misurarci contro una delle migliori squadre d’Europa.

Quanto pensi che sarà importante il pubblico domani?

Sarà molto importante poter contare sui nostri tifosi, soprattutto nei momenti difficili della partita. Il pubblico riesce sempre a trascinarci.

Come vivrai questa partita?

Sarà un’esperienza speciale. Fin da quando sono arrivato, la Champions League era il nostro obiettivo. Ora siamo riusciti a raggiungerlo e abbiamo l’opportunità di goderci una serata speciale come quella di domani contro il Real Madrid.

Cosa hanno rappresentato di così speciale per te Roma e la Roma?

Determinante è stato sicuramente l’allenatore, per la fiducia che mi ha dato, ma anche i compagni di squadra, per il modo in cui mi hanno accolto, e naturalmente i tifosi. Tutti questi fattori hanno contribuito al mio ambientamento.

Hai sentito Bellingham? Hai avvertito i tuoi compagni della sua pericolosità?

Non ci siamo sentiti, è da tempo che non giochiamo insieme. È un giocatore speciale, che tutti conoscono. Sarà una bella occasione per rivederlo, ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui.

Hai chiesto scusa alla squadra e ai tifosi dopo l’espulsione. Hai avvertito un forte senso di responsabilità? Quella di domani è la partita giusta per metterti tutto alle spalle?

Dopo la partita mi sono scusato anche nello spogliatoio. Era da molto tempo che non mi capitava di essere espulso ed è stata una situazione molto stressante. Domani sarà una partita diversa e farò tutto il possibile per aiutare la squadra.

