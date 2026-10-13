CONFERENZA LIVE | Gasperini: “Siamo in un buon momento, abbiamo voglia di affrontare il Real. Mourinho? Con i tifosi c’è stato un amore importante” – VIDEO

Alla vigilia di Roma-Real Madrid, uno degli appuntamenti più attesi della stagione giallorossa, Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa da Trigoria per presentare la sfida di Champions League in programma domani sera all’Olimpico.

Il tecnico farà il punto sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie rappresentate dai blancos di José Mourinho, atteso per la prima volta da avversario nello stadio che per quasi tre anni è stato casa sua. Segui in diretta su Giallorossi.net tutte le parole di Gasperini.

Arriva una delle squadre più ricche di campioni al mondo, che però fatica a trovare la giusta chimica.

Questo non lo so. Per noi è un buon momento, abbiamo voglia di misurarci con una delle migliori squadre d’Europa, anche se forse ha ancora bisogno di un po’ di rodaggio. Resta comunque una squadra che ha battuto l’Inter. Sarà una partita di grande prestigio, importante anche per la classifica.

Cosa deve fare la Roma per avvicinarsi al Real Madrid?

È difficile prendere il Real Madrid come metro di paragone, non è questo il confronto che dobbiamo fare. Dobbiamo misurarci sul campo, pensando alla partita che ci aspetta. Abbiamo già affrontato Inter e Como, due delle migliori squadre d’Italia, con l’Inter che è anche tra le migliori d’Europa. Il nostro obiettivo è capire quanto possiamo essere competitivi.

Che tipo di riconoscimento si aspetta per Mourinho?

Tra Mourinho e i tifosi della Roma c’è stato un amore importante. Credo che meriti il riconoscimento della gente. Poi, quando inizierà la partita, tutti i sentimenti verranno messi da parte e i tifosi della Roma penseranno soltanto a sostenere la propria squadra.

Rispetto alla Roma di Mourinho, che squadra è questa?

Sono squadre diverse, ognuna con le proprie caratteristiche. Quella era una Roma che viveva un grande entusiasmo, anche per l’arrivo della nuova proprietà. Questa è una squadra che sta crescendo, molto tosta e convinta dei propri mezzi. All’interno del nostro gruppo c’è un ambiente fantastico ed è comunque una squadra che è riuscita a tornare in Champions League. A volte questo traguardo è persino più importante di un trofeo, perché garantisce al club risorse fondamentali per continuare a migliorarsi.

Chiederà Endrick a Mourinho a fine partita?

Non credo. In questo momento il mercato di gennaio non ci interessa. Abbiamo iniziato un percorso di partite importanti e siamo concentrati su quello. Domani sarà un evento che qui manca da tanto tempo.

Contro squadre di questo livello l’atteggiamento difensivo deve essere sempre lo stesso?

Nel secondo tempo contro il Como, quando sei in inferiorità numerica, la partita diventa inevitabilmente diversa. Il nostro atteggiamento ci ha portato a conquistare la Champions League. È chiaro che conosciamo il valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto livello che affrontiamo. Il Real è una di quelle squadre che, proprio quando pensi di poterla mettere in difficoltà, riesce a segnarti. È una caratteristica delle grandi formazioni, che hanno giocatori di enorme qualità. Non credo che la Roma debba snaturare le proprie caratteristiche.



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