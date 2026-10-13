ULTIMA ORA | Malen, un solo turno di squalifica: salterà il Genoa ma ci sarà col Napoli

Arriva la decisione del Giudice Sportivo su Donyell Malen. L’attaccante olandese, espulso al 53′ di Como-Roma per il fallo su Kaiki, è stato fermato per una giornata.
Confermata dunque l’ipotesi più probabile dopo il rosso del Sinigaglia: nessuna sanzione aggiuntiva per il giallorosso, che salterà soltanto la prossima partita di campionato contro il Genoa, in programma sabato 17 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico.
Malen tornerà quindi regolarmente a disposizione dalla successiva giornata di Serie A. Nessuna conseguenza, invece, sul fronte europeo: domani contro il Real Madrid sarà regolarmente utilizzabile da Gian Piero Gasperini e potrà immediatamente cercare il riscatto dopo l’amarezza di Como. Una notizia importante per la Roma, che evita dunque uno stop più lungo per uno dei suoi principali riferimenti offensivi.
Redazione Giallorossi.net