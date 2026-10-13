FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 13 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Roma-Real Madrid, Mourinho recupera tutti

Il Real Madrid si presenterà all’Olimpico con tutti i suoi uomini migliori. Konaté, Valverde e Mbappé, inizialmente in dubbio per problemi fisici accusati prima della sosta, hanno giocato regolarmente contro il Villarreal e saranno quindi a disposizione di Mourinho contro la Roma. Intanto questa sera alle 18:00 il tecnico portoghese parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida. (Il Romanista)

Ore 8:15 | Mourinho e De Rossi, quattro giorni di emozioni all’Olimpico

Per i tifosi della Roma saranno giorni dal forte impatto emotivo: prima il ritorno di José Mourinho con il Real Madrid, poi quello di Daniele De Rossi con il Genoa. Due figure profondamente legate alla storia recente giallorossa, entrambe uscite di scena bruscamente. Mourinho ha riportato il club a vivere grandi notti europee, mentre De Rossi resta una bandiera assoluta con 616 presenze e 63 gol in maglia romanista. (Il Messaggero)

Ore 7:30 | Olimpico sold out per Real Madrid e Genoa: tornano Mourinho e De Rossi

Settimana speciale all’Olimpico, che farà registrare il sold out sia per la sfida di Champions contro il Real Madrid sia per quella di campionato contro il Genoa. Due gare cariche di significato anche per i ritorni nella Capitale di José Mourinho e Daniele De Rossi. (Corriere dello Sport)