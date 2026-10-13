GIALLOROSSI IN PRESTITO | Cherubini segna ancora, El Aynaoui firma un assist. Vaz, Dovbyk e Angelino restano ancora a guardare

Un gol, un assist e diverse prestazioni da analizzare nella nuova settimana dei calciatori della Roma in prestito. A prendersi la copertina è Luigi Cherubini, che dopo aver segnato con l’Italia Under 21 trova la rete anche con il Benevento. Sorride anche Neil El Aynaoui, protagonista con un assist nella goleada del Lipsia contro l’Eintracht Francoforte. Bene Filippo Reale, titolare nella vittoria della Carrarese a Padova, mentre Mohamed Seck incappa in una giornata complicata con il Foggia. Spazio anche agli altri giovani impegnati in Serie C e ai giocatori che continuano ad aspettare un’occasione.

LUIGI CHERUBINI (Benevento) – Momento decisamente positivo per l’esterno classe 2004. Dopo il gol realizzato con l’Italia Under 21 contro la Polonia, Cherubini si ripete anche in campionato, firmando il definitivo 2-0 del Benevento contro il Cesena. Floro Flores lo inserisce al 79′ al posto di Okereke e il giovane di proprietà della Roma entra immediatamente in partita. All’81’ viene ammonito, poi nel finale si vede annullare una rete per fuorigioco. Ma il gol arriva comunque al 93′: Cherubini approfitta di un errore difensivo di Ilic, salta il portiere e deposita in rete il pallone che chiude definitivamente la sfida. Un ingresso di grande personalità, premiato con un 7 nelle pagelle di BeneventoNews24 e PianetaSerieB. Il Benevento conquista così la terza vittoria consecutiva, mentre Cherubini continua a mandare segnali importanti per guadagnare maggiore spazio. (Prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto)

NEIL EL AYNAOUI (RB Lipsia) – Una giornata da ricordare per il centrocampista marocchino. Il Lipsia travolge l’Eintracht Francoforte per 6-0 in Bundesliga e l’ex Roma partecipa immediatamente alla festa: dopo appena un minuto serve a Banzuzi l’assist per il gol dell’1-0. El Aynaoui viene schierato titolare da Demichelis e contribuisce a un primo tempo dominato dai padroni di casa, che vanno al riposo avanti di quattro reti grazie anche alla tripletta di Nkunku. Il centrocampista viene ammonito al 27′ e sostituito al 58′ da Seiwald, quando il risultato è già sul 5-0. Una prestazione positiva, impreziosita dal primo passaggio decisivo della partita e dalla partecipazione alla manovra offensiva. Dopo gli impegni con il Marocco, un ritorno in Germania decisamente convincente. (Prestito con diritto di riscatto)

FILIPPO REALE (Carrarese) – Arrivano finalmente tre punti per la Carrarese, che espugna il campo del Padova con un netto 2-0 grazie alle reti di Rubino e Rouhi. Reale viene confermato titolare nel terzetto difensivo di Pagliuca e disputa tutti i 90 minuti, contribuendo a mantenere la porta inviolata. Il giovane centrale giallorosso partecipa a una prestazione difensiva complessivamente solida: il Padova prova a reagire soprattutto nella ripresa, ma gli ospiti concedono pochissimo, con una sola conclusione avversaria nello specchio della porta. Nessun gol, assist o cartellino per Reale, che continua ad accumulare minuti importanti in Serie B e porta a casa un successo prezioso dopo un avvio di stagione complicato per la formazione toscana. (Prestito con opzione di riscatto e controriscatto)

MOHAMED SECK (Foggia) – Dopo le ottime prestazioni delle settimane precedenti, arriva una battuta d’arresto per il centrale classe 2007. Seck viene confermato titolare e disputa tutti i 90 minuti nella sconfitta casalinga del Foggia contro il Potenza, che si impone per 3-1. La difesa rossonera soffre soprattutto le ripartenze degli avversari e il giovane di proprietà della Roma non riesce a ripetere la prova convincente offerta contro il Cosenza. Le pagelle di Foggiacalciomania gli assegnano un netto 5, sottolineando soprattutto le difficoltà nel mantenere la posizione durante le azioni di contropiede dei lucani. Nessun cartellino per Seck, ma una prestazione insufficiente all’interno di una giornata negativa per tutto il reparto arretrato. Un passo indietro dopo i segnali incoraggianti delle ultime uscite. (Prestito)

RADOSLAW ZELEZNY (Perugia) – Si interrompe il momento positivo del Perugia, battuto in casa per 2-0 dal Vado. Il portiere polacco viene confermato titolare e disputa tutti i 90 minuti di una partita condizionata dall’espulsione di Papazov dopo appena sei minuti. Il Perugia è costretto a giocare praticamente tutta la gara in inferiorità numerica e nella ripresa incassa due reti nel giro di pochi minuti, firmate da Candiano e Cernigoi. Zelezny, però, non viene considerato responsabile dei gol subiti. Le pagelle di Due Mondi News e SportPerugia gli assegnano entrambe 6: il portiere non è chiamato a interventi particolarmente complicati e può fare poco sulle conclusioni vincenti degli avversari. Dopo due prestazioni da 6,5, arriva dunque un’altra sufficienza, nonostante il risultato negativo. (Prestito con opzione e contro-opzione)

FEDERICO NARDIN (Pescara) – Seconda presenza consecutiva da titolare per il difensore classe 2007. Dopo la vittoria sul campo del Livorno, Buscè conferma Nardin al centro della difesa anche nel posticipo di lunedì contro il Guidonia Montecelio. Il giovane giallorosso disputa tutti i 90 minuti dell’1-1 dell’Adriatico. Il Pescara passa in vantaggio nella ripresa con Parigi, ma viene raggiunto all’89’ dalla rete di Borghini. Nardin non rimedia ammonizioni e completa un’altra partita intera, confermando di aver riconquistato spazio nelle gerarchie difensive dopo le due precedenti gare trascorse in panchina. Il risultato lascia però l’amaro in bocca ai biancazzurri, che vedono sfumare nel finale una vittoria importante. (Prestito)

MARCO LITTI (Lecco) – Ancora minuti per il giovane esterno classe 2007, utilizzato da Valente nella ripresa del pareggio per 1-1 contro l’Alcione Milano. Litti parte dalla panchina ed entra al 63′ al posto di Manetti, autore pochi minuti prima della rete del pareggio bluceleste. Disputa quindi circa mezz’ora, recupero compreso, senza gol, assist o cartellini. Le valutazioni statistiche di Soccertonic gli assegnano 6,7, un giudizio positivo per il suo contributo nella parte finale della gara. Dopo il problema al ginocchio accusato contro il Cittadella, Litti ha dunque collezionato due presenze consecutive dalla panchina, confermandosi una delle alternative utilizzate dal tecnico sulla corsia esterna. (Prestito)

ANASS SALAH-EDDINE (Panathinaikos) – Un tempo in campo nel derby greco contro l’Olympiacos, terminato con la sconfitta del Panathinaikos per 1-0. Il laterale marocchino parte dalla panchina, ma viene inserito all’intervallo al posto di Kyriakopoulos, con la squadra già sotto per la rete di Retsos al 34′. Salah-Eddine viene ammonito al 47′, praticamente alla prima fase della ripresa, e resta in campo fino al termine. Il Panathinaikos prova a recuperare lo svantaggio e gioca gli ultimi venticinque minuti in superiorità numerica per l’espulsione di Saliakas, ma non riesce a trovare il pareggio. Per l’ex Roma altri 45 minuti utili nel percorso di inserimento nella formazione greca, anche se il risultato del derby è negativo. (Prestito con diritto di riscatto)

ARTEM DOVBYK (Bologna) – Torna finalmente tra i convocati l’attaccante ucraino, che aveva saltato le precedenti partite per un problema muscolare ai flessori. Dovbyk è a disposizione di Palladino nella trasferta contro il Lecce, vinta dal Bologna per 2-1 grazie alle reti di Orsolini ed Enem, ma rimane in panchina per tutta la partita. Il tecnico preferisce affidarsi inizialmente a Piccoli e successivamente a Enem, senza utilizzare l’ex centravanti della Roma. La buona notizia riguarda comunque il recupero fisico: dopo diverse settimane complicate, Dovbyk torna a disposizione e potrà provare a riconquistare spazio nelle prossime giornate. (Prestito con diritto di riscatto)

ROBINIO VAZ (Hull City) – Ancora una partita senza minuti per il giovane attaccante francese. Vaz viene convocato per la sfida di Premier League contro l’Everton, terminata 2-2, ma resta in panchina per tutti i 90 minuti. L’Hull passa in vantaggio con Gelhardt, subisce la rimonta degli ospiti con Dewsbury-Hall e Barry e trova infine il pareggio con Belloumi. Il tecnico preferisce altre soluzioni offensive e non concede spazio al diciannovenne di proprietà della Roma, che dopo i primi ingressi contro Chelsea e Newcastle continua ad aspettare un’occasione per aumentare il proprio minutaggio. (Prestito con diritto di riscatto)

ANGELIÑO (Deportivo La Coruña) – Dopo aver scontato la squalifica conseguente all’espulsione contro il Siviglia, il laterale spagnolo torna a disposizione del Deportivo per la trasferta contro la Real Sociedad. Angeliño viene convocato, ma rimane in panchina senza entrare nella sconfitta per 3-2 della formazione galiziana. Il Deportivo va sotto di tre reti, reagisce nella ripresa con i gol di Mario Soriano e Yeremay, ma non riesce a completare la rimonta. Il tecnico Hidalgo preferisce altre soluzioni sulla corsia sinistra e Angeliño deve dunque rimandare l’appuntamento con il ritorno in campo dopo la turbolenta partita contro il Siviglia. (Prestito con diritto di riscatto)

MARASH KUMBULLA (Rayo Vallecano) – Un fine settimana decisamente particolare per il difensore albanese. Kumbulla viene convocato per la sfida di Liga contro l’Athletic Bilbao, ma parte ancora una volta dalla panchina. La partita, però, viene sospesa definitivamente dopo appena 25 minuti a causa delle proteste dei tifosi del Rayo contro il presidente Raúl Martín Presa. Dagli spalti vengono lanciati in campo aeroplanini di carta e altri oggetti, costringendo l’arbitro a interrompere l’incontro. Kumbulla non entra prima della sospensione e resta dunque senza nuovi minuti in campionato. La gara dovrà essere recuperata in una data ancora da stabilire. (Prestito con diritto di riscatto)

MATTIA MANNINI (Benevento) – Nessun minuto per il centrocampista classe 2006 nella vittoria per 2-0 contro il Cesena. Mannini viene regolarmente convocato da Floro Flores, ma rimane in panchina per tutta la partita. Dopo aver accumulato minuti importanti con l’Italia Under 20 durante la sosta, il giovane di proprietà della Roma continua dunque a trovare poco spazio con la formazione sannita. Una situazione diversa rispetto a quella del compagno Cherubini, che invece sfrutta nel migliore dei modi l’ingresso nel finale. Per Mannini resta l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo più importante nelle rotazioni del Benevento. (Prestito con diritto di opzione)

JAN ZIOLKOWSKI (Monza) – Prosegue l’assenza del difensore polacco, ancora alle prese con il problema alla fascia plantare che lo tiene lontano dal campo da diverse settimane. Ziolkowski non viene convocato neppure per la trasferta contro la Lazio, persa dal Monza per 3-1. La formazione di Juric vive una giornata complicata, condizionata anche dall’espulsione di Lucchesi nel primo tempo. Per il centrale di proprietà della Roma continua dunque il percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare finalmente a disposizione e iniziare a trovare continuità nella sua esperienza brianzola. (Prestito con diritto di riscatto)

Giallorossi.net | G. Pinoli