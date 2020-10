Conferenza FONSECA: “Domani farò ampio turnover. Ottimo rapporto con la società, siamo tutti uniti per una Roma più forte”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Europa League di domani contro gli svizzeri dello Young Boys. Queste le parole dell’allenatore della Roma rilasciate ai giornalisti presenti in sala stampa:

Ci sembra funzionante questo progetti giovani con esperti. E’ soddisfatto del mix creato?

“Sì. L’importante è avere giocatori esperti ma anche giovani come Villar o di Perez, che si sono adattati al nostro calcio e sono giocatori in cui noi abbiamo molta fiducia per il presente e per il futuro”.

I suoi rapporto con la società sono eccellenti?

“Sì, l’obiettivo è fare la Roma più forte. Siamo tutti insieme. Ho la fiducia totale nella società”.

Sarà possibile vedere domani cinque o sei giocatori diversi rispetto alla gara col Benevento?

“Sì, magari anche di più. Ho fiducia in tutti i giocatori, è importante fare turnover in questo momento”.

Giallorossi.net – A. Fiorini