YOUNG BOYS-ROMA, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca ha annunciato un ampio turnover per l’esordio in Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys, e domani vedremo di sicuro una Roma inedita.

In porta tornerà Pau Lopez, in difesa è probabile la conferma della difesa a quattro con Kumbulla e Ibanez centrali (spazio anche a Fazio in caso di modulo a tre). Bruno Peres e Spinazzola agiranno sulle corsie esterne. A centrocampo Villar e Cristante dovrebbero far rifiatare Veretout, con Pellegrini sulla trequarti insieme a Perez e Mkhitaryan (o Pedro) alle spalle di Borja Mayoral.

Queste dunque le probabili formazioni di Young Boys-Roma, gara in programma domani sera alle ore 18:55 con diretta tv su Sky Sport.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

A disp.: Faivre, Neuenschwander, Burgy, Maceiras, Seydoux, Maier, Fassnacht, Siebatcheu, Mambimbi, Elia, Seferi.

All.: Gerardo Seoane

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Villar, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Boer, Fazio, Juan Jesus, Karsdorp, Santon, Veretout, Pedro, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca

Giallorossi.net – G. Pinoli