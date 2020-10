Roma, occhio allo Young Boys di Nsame: sul suo sintetico ha già battuto Juve e Napoli

AS ROMA NEWS – Attenzione a sottovalutare l’avversario di stasera. Lo Young Boys, attualmente al secondo posto nel campionato svizzero, è un avversario di certo inferiore alla Roma, ma ha grande esperienza in campo internazionale e ha già mietuto vittime eccellenti tra le squadre italiane.

Lo ricorda questa mattina la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli): lo Young Boys in casa ha battuto Juventus, Napoli e Udinese. Il fattore campo può essere decisivo più che mai, e c’è anche un perchè.

Gli svizzeri giocano su un campo in sintetico che può creare molti problemi a squadre come la Roma che non sono abituate a quel tipo di terreno di gioco. I giallorossi dunque non devono abbassare la guardia, e dovrà fare attenzione soprattutto all’attaccante camerunense Nsame.

Fonte: Gazzetta dello Sport