Young Boys-Roma, Karsdorp e Pedro titolari

AS ROMA NEWS – Poche ore al fischio d’inizio di Young Boys-Roma, prima giornata del girone A di Europa League. Stando a quanto scrivono oggi diversi quotidiani, nella formazione che manderà in campo Fonseca potrebbero esserci un paio di sorprese.

La prima, e più grossa, sarebbe il rientro in campo da titolare di Rick Karsdorp: l’olandese, tornato a disposizione del mister da pochi giorni e convocato per la gara di questa sera, viene schierato titolare nelle probabili formazioni della maggior parte dei quotidiani. Per Corriere dello Sport, Gazzetta, Il Romanista e il Corriere della Sera, Karsdorp sarà preferito a Bruno Peres.

L’altra novità dovrebbe riguardare invece l’attacco: nel ballottaggio con Mkhitaryan l’avrebbe spuntata l’altro spagnolo Pedro. Tutti i quotidiani lo prevedono in campo contro gli svizzeri. Sarà davvero una Roma spagnola quella che vedremo in campo stasera, con ben cinque giocatori iberici in campo.