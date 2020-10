Roma, Friedkin vuole Uva come direttore generale dopo il no di Boban

AS ROMA NEWS – Incassato il no di Boban, adesso la Roma di Friedkin ha un nuovo oggetto del desiderio per il ruolo di direttore generale: si tratta di Michele Uva, attuale vice presidente dell’Uefa.

Lo scrivono oggi sia Il Messaggero (S. Carina) che la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Uva, 55 anni, alla fine degli anni novanta è stato direttore generale del Parma, con cui ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA, ma nel suo passato c’è anche la Lazio, della quale è stato vicepresidente ed amministratore delegato per un breve periodo di tempo.

Nel 2006 passa al basket, diventando per due anni direttore generale della Lottomatica Virtus Roma. Poi il ritorno nel calcio, con incarichi nella Uefa. Per il ruolo di ds, invece, resterebbero al momento in corsa Campos ed Emenalo, con quest’ultimo che avrebbe già avuto contatti diretti con i vertici della Roma.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Wikipedia