Conferenza THORUP: “La Roma? In teoria non c’è partita. Sarà importante fare gol per realizzare un sogno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Jess Thorup, allenatore del Gent, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Al suo fianco Vadis Odjidja-Ofoe, centrocampista della squadra belga. Queste le loro parole:

Come vi presentate a questo match?

Giocare l’Europa League è speciale per tutti. E’ bellissimo vedere l’ambiente e la concentrazione nella squadra per una partita molto importante. La Roma è tra le più forti d’Europa. Se torniamo indietro di qualche mese, dopo che abbiamo perso la finale di coppa, poi ci siamo ricompattati. A volte si impara dalle sconfitte, è un piacere vedere il gruppo compatto con questo spirito, che è quello che ci ha permesso di superare il girone. La Roma è una delle più grandi squadre d’Europa nonostante non stia attraversando un buon momento. Sarà importante fare un gol vista la doppia gara, non prendere gol non sarà facile, ma dobbiamo fare ciò che facciamo meglio: giocare all’attacco e fare gol, per realizzare un sogno che nessuno si aspetta“.

Non cambierà la sua filosofia di gioco domani nonostante giochi contro la Roma?

Abbiamo una mentalità offensiva, è il nostro punto di forza. Ci rendiamo conto di giocare fuori casa e molto probabilmente non avremo la palla per più di metà della partita. Dovremo difenderci in collettivo. Tanto più saremo compatti, tanto più riusciremo ad essere competitivi.

Giocherà Depoitre?

Non so, il giocatore si allenerà stasera, ma dobbiamo tener conto che non gioca una partita completa da tre settimane. Non so se sarà pronto.

Il momento della Roma?

Ho visto diverse partite della Roma, ero presente dal vivo a Bergamo. La rosa della Roma è fortissima, ci sono alcuni tra i migliori giocatori d’Europa, ma forse ha perso fiducia perché non vince da un po’. Ma non penso alle loro difficoltà, sono concentrato su noi.

Si può passare il turno?

Noi crediamo che tutto sia possibile. Ma vedendo le squadre con un bilancio più alto la Roma è tra le prime venti e il fattore economico incide all’80% sui risultati di una squadra. Stando alle statistiche non c’è partita in teoria, ma nel calcio tutto è possibile.

LE PAROLE DI ODJIJA-OFOE

Hai parlato con Niangbo, attaccante del Wolfsberg, della Roma?

“Abbiamo visto il match tra Wolfsberg e Roma, ma non ho parlato con lui”.

Come arrivate al match?

“Sappiamo che i match europei sono sempre speciali, teniamo molto a questo match. Domani vogliamo vivere una bella serata e sappiamo di poter fare risultato”.

In passato hai affrontato la Juve, quando è difficile giocare contro le squadre italiane?

“Quella Juventus era fortissima, per domani dovremo fare la nostra partita, concentrati per novanta minuti, cercando di sfruttare le occasioni a disposizione”.