Champions League, l’Atalanta distrugge il Valencia (4-1) e ipoteca il passaggio ai quarti di finale

ATALANTA VALENCIA RISULTATO FINALE – L’Atalanta di Gasperini è roba da stropicciarsi gli occhi e non solo in campionato. La squadra nerazzurra fa la voce grossa anche in Champions League, distruggendo il Valencia nell’andata degli ottavi di finale disputata a San Siro.

Partita senza storia, con i bergamaschi che partono subito forte e chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie ai gol di Hateboer (16′) e Ilicic (42′).

Nella ripresa l’Atalanta non abbassa i ritmi nonostante il doppio vantaggio e spinge alla ricerca di altri gol, che arrivano prima grazie a un gran destro a giro di Freuler e a una conlcusione potente di Hateboer dopo un micidiale contropiede.

Il Valencia si risveglia solo grazie all’ingresso di Cheryshev, che entra in campo al 64′ e dopo due minuti va subito in rete. Pochi minuti dopo il russo sfiora il raddoppio ma trova un super Gollini. Finisce 4 a 1 per l’Atalanta, che mette una seria ipoteca sullo storico passaggio ai quarti di finale.

Giallorossi.net – A. Fiorini