CONSIGLI PER GLI ACQUISTI | Archie Brown, il gigante mancino che ha già colpito la Roma

Nasce oggi su Giallorossi.net una nuova rubrica dedicata al mercato: “Consigli per gli acquisti”. Un appuntamento nel quale proveremo, di volta in volta, a individuare un calciatore che per caratteristiche tecniche, età, costo e situazione contrattuale potrebbe fare al caso della Roma. Non necessariamente nomi già accostati ai giallorossi dalle cronache di mercato, dunque, ma profili scelti partendo dalle reali esigenze della squadra e dal calcio di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo sarà andare oltre le solite liste: un giocatore per ogni puntata, analizzato nel dettaglio tra qualità, limiti, potenzialità, valutazione economica e reale fattibilità dell’operazione.

Per il primo appuntamento partiamo da uno dei ruoli sui quali la Roma ha lavorato a lungo negli ultimi mesi: l’esterno mancino in grado di occupare tutta la fascia. L’identikit emerso durante l’estate portava a Jayden Oosterwolde: gamba, struttura fisica, capacità di spingere ma anche di difendere. Un profilo non semplicissimo da trovare. Il nostro primo “consiglio per gli acquisti” porta curiosamente proprio nello stesso club.

Il nome è quello di Archie Brown, terzino sinistro del Fenerbahçe che i tifosi della Roma hanno già avuto modo di conoscere molto bene: lo scorso 10 settembre è stato proprio lui a segnare il gol dell’1-1 contro i giallorossi nella prima giornata di Champions League. Una prestazione che gli è valsa anche il premio UEFA come migliore in campo.

CHI È ARCHIE BROWN

Nato a Birmingham il 28 maggio 2002, Brown ha 24 anni, è alto 1,90 metri ed è un mancino naturale. Il suo ruolo principale è quello di terzino sinistro, ma può essere utilizzato anche da esterno a tutta fascia e, grazie alla struttura fisica, può adattarsi in una linea difensiva più stretta. Transfermarkt lo indica infatti anche come possibile difensore centrale. È cresciuto nel settore giovanile del Derby County prima di trasferirsi in Svizzera al Lausanne, poi in Belgio al Gent e infine, nell’estate del 2025, al Fenerbahçe. Il club turco lo ha acquistato per circa 8 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita destinata al Gent, facendogli firmare un contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.

UN TERZINO DA 1,90 CHE GIOCA DA ESTERNO

È proprio qui che Brown diventa interessante in ottica Roma. Non è il classico terzino piccolo e tecnico che vive esclusivamente delle sovrapposizioni. Con i suoi 190 centimetri possiede una struttura da difensore, ma viene utilizzato stabilmente anche come uomo di fascia. Il Fenerbahçe lo impiega da terzino o da quinto e la sua carriera racconta una propensione offensiva decisamente superiore a quella del semplice marcatore.

Nella stagione 2025-26 ha chiuso con 4 gol e 6 assist in 36 presenze complessive tra le varie competizioni. Già quest’anno, oltre all’assist realizzato in campionato, ha segnato due volte nel percorso europeo del Fenerbahçe: contro il Lione nei preliminari e, appunto, contro la Roma in Champions. Brown ha una falcata ampia, ama accompagnare l’azione e soprattutto riesce ad arrivare nell’ultimo terzo di campo senza perdere completamente solidità alle proprie spalle. Non è un funambolo da uno contro uno, né deve esserlo: nel ruolo che la Roma sta cercando servono soprattutto corsa, ampiezza, intensità e capacità di reggere fisicamente la fascia. Ed è proprio la combinazione fra statura e mobilità a renderlo particolare.

PERCHÉ POTREBBE FUNZIONARE CON GASPERINI

Nel calcio di Gasperini il quinto deve fare parecchie vite nella stessa partita. Deve dare ampiezza quando la squadra costruisce, attaccare l’area sul lato debole, correre all’indietro nelle transizioni e avere abbastanza struttura per affrontare duelli individuali anche molto lontano dalla propria porta. Brown possiede diverse di queste caratteristiche.

È mancino puro, può occupare naturalmente la corsia sinistra ed è sufficientemente strutturato da poter essere utilizzato anche in situazioni nelle quali la linea a tre cambia disposizione. Non è invece un esterno devastante sul piano della velocità pura. Le fonti statistiche disponibili non forniscono un dato ufficiale sufficientemente solido sulla sua punta massima, quindi meglio non attribuirgli numeri che non abbiamo. Quello che emerge dalle partite è piuttosto una buona capacità di coprire campo grazie alla falcata e alla potenza. E soprattutto, rispetto a tanti quinti offensivi, Brown offre qualcosa di diverso: centimetri e presenza fisica.

I LIMITI

Il giocatore non è ancora un prodotto completo. Brown può migliorare nella pulizia tecnica sotto pressione e nella qualità dell’ultimo passaggio. In fase difensiva la grande struttura non significa automaticamente essere un marcatore impeccabile: quando viene attaccato da esterni molto rapidi nello stretto può soffrire i cambi di direzione. E non stiamo parlando di un giocatore che produce occasioni in serie. Le sue qualità offensive arrivano soprattutto attraverso progressioni, inserimenti e presenza dentro l’area, più che attraverso la rifinitura. C’è inoltre un altro elemento da considerare: oggi è un giocatore importante del Fenerbahçe. Nelle prime giornate della Süper Lig 2026-27 è stato impiegato con continuità e anche in Champions ha avuto un ruolo di primo piano.

QUANTO COSTA

Qui, però, l’operazione entra ancora in una dimensione plausibile. Transfermarkt valuta Brown circa 12 milioni di euro, mentre altri modelli di valutazione lo collocano poco sotto quella cifra. Il Fenerbahçe lo acquistò dal Gent per circa 8 milioni nell’estate 2025. Ovviamente questo non significa che bastino 12 milioni per comprarlo. Considerando l’età, il rendimento, il contratto fino al 2028 e la percentuale sulla futura rivendita spettante al Gent, è ragionevole pensare che il club turco chiederebbe una cifra sensibilmente superiore al valore indicato dalle piattaforme. Una valutazione nell’ordine dei 15-20 milioni sarebbe però un’ipotesi di mercato, non una richiesta documentata del Fenerbahçe. Resta comunque una dimensione completamente diversa rispetto ai costi necessari per alcuni dei grandi nomi accostati alla Roma.

UN OOSTERWOLDE… DIVERSO

C’è infine una curiosità impossibile da ignorare. Brown gioca proprio nel Fenerbahçe di Oosterwolde, il giocatore individuato dalla Roma durante l’estate per quel ruolo. I due non sono identici. Brown è più naturalmente un uomo di fascia, mentre Oosterwolde ha caratteristiche ancora più spiccatamente difensive e può essere utilizzato con maggiore facilità da braccetto. Ma il concetto è simile: un mancino alto, atletico, capace di coprire più funzioni e sufficientemente giovane da poter crescere ancora. E se a Trigoria stanno davvero cercando quel tipo di giocatore, forse non sarebbe necessario guardare molto lontano dal primo obiettivo.

Giallorossi.net | G. Pinoli