ULTIME DA TRIGORIA | D’Amico al fianco di Gasperini: pessimismo per Cristante, ancora out anche Malen e Wesley

Nuova seduta di allenamento a Trigoria per la Roma, a poco meno di dieci giorni dalla ripresa del campionato e dalla trasferta dell’11 ottobre contro il Como. Il club ha pubblicato sul proprio sito la gallery dell’allenamento di oggi, venerdì 2 ottobre, offrendo qualche indicazione sul lavoro portato avanti da Gian Piero Gasperini durante la sosta.

Tra le immagini spicca innanzitutto la presenza del direttore sportivo Vincenzo D’Amico, in campo al fianco del tecnico giallorosso. Dagli scatti diffusi dalla società non risultano invece presenti con il gruppo Wesley, Donyell Malen e Bryan Cristante, i tre giocatori alle prese con problemi fisici negli ultimi giorni.

La situazione che preoccupa maggiormente è quella di Cristante. Il centrocampista soffre di un’infiammazione al ginocchio e, al momento, la sua presenza contro il Como appare molto difficile. Il problema rischia inoltre di condizionarne la disponibilità anche per il successivo impegno di Champions League contro il Real Madrid, in programma appena tre giorni dopo la gara del Sinigaglia.

Regolarmente in campo, invece, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Entrambi stanno sfruttando la sosta per lavorare a Trigoria e puntano alla sfida contro il Como per aumentare il proprio peso nelle rotazioni di Gasperini. Mancano ancora diversi giorni alla ripresa e lo staff continuerà a monitorare soprattutto le condizioni degli acciaccati, con l’obiettivo di recuperare il maggior numero possibile di uomini per il primo tour de force della stagione.

Redazione Giallorossi.net