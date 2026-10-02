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CURIOSITÀ | La maglia away della Roma conquista il New York Times: “Datele subito lo scudetto”

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La seconda maglia della Roma continua a raccogliere consensi anche fuori dall’Italia. In una rassegna pubblicata su nytimes.com e dedicata alle nuove divise dei principali club europei, la maglia away giallorossa firmata Adidas è stata inserita tra quelle che hanno maggiormente colpito nelle prime settimane della stagione.

Il giudizio è particolarmente entusiasta: “Semplicemente bellissima”. A essere premiata è soprattutto la capacità del design di risultare originale senza perdere l’identità del club. “Non è affatto facile creare una maglia da trasferta abbastanza originale e riconoscibile, ma che allo stesso tempo mantenga un’identità chiara legata al club”, si legge nella valutazione.

Tra gli elementi maggiormente apprezzati ci sono la doppia fascia sul petto, il colletto e la particolare tonalità di bianco scelta come base. Il risultato viene definito elegante e sobrio”, ma allo stesso tempo immediatamente riconoscibile. Il commento finale è una battuta che rende bene il livello di gradimento: “Datele subito uno Scudetto”.

Nella stessa rassegna ricevono giudizi molto positivi anche la maglia speciale del Bayern Monaco per l’Oktoberfest e quella casalinga del Venezia, entrambe valutate 9/10. Seguono, tra le altre, la terza del Chelsea, la home del Milan, l’away del Lione e quella del Boca Juniors. Molto più severi invece i giudizi riservati alle divise di Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund.
FONTE: nytimes.com

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7 Commenti

  1. Sì è bella. E non faccio quello che pensa che ormai si possa fare a meno degli sponsor, solo che sia il main che lo sleeve sono davvero TROPPI grandi.

    • vero ma è altrettanto innegabile che senza sponsor, per pura estetica) sarebbe sublime.
      Stilisticamente gli sponsor che davano un tocco in più alla Maglia sono stati, per me, Barilla Wind e Qatar Airways.

    • a parte quella co’ le macchie de sugo al salmone, a cui hanno dato una stella Michelin 😉

  4. Però senza farsi trattare da provincialotti: quasi tutte maglie di proprietà USA. Poi sarà anche bella ma andate a prendere in giro altri.

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