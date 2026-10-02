CURIOSITÀ | La maglia away della Roma conquista il New York Times: “Datele subito lo scudetto”

La seconda maglia della Roma continua a raccogliere consensi anche fuori dall’Italia. In una rassegna pubblicata su nytimes.com e dedicata alle nuove divise dei principali club europei, la maglia away giallorossa firmata Adidas è stata inserita tra quelle che hanno maggiormente colpito nelle prime settimane della stagione.
Il giudizio è particolarmente entusiasta: “Semplicemente bellissima”. A essere premiata è soprattutto la capacità del design di risultare originale senza perdere l’identità del club. “Non è affatto facile creare una maglia da trasferta abbastanza originale e riconoscibile, ma che allo stesso tempo mantenga un’identità chiara legata al club”, si legge nella valutazione.
Tra gli elementi maggiormente apprezzati ci sono la doppia fascia sul petto, il colletto e la particolare tonalità di bianco scelta come base. Il risultato viene definito “elegante e sobrio”, ma allo stesso tempo immediatamente riconoscibile. Il commento finale è una battuta che rende bene il livello di gradimento: “Datele subito uno Scudetto”.
Nella stessa rassegna ricevono giudizi molto positivi anche la maglia speciale del Bayern Monaco per l’Oktoberfest e quella casalinga del Venezia, entrambe valutate 9/10. Seguono, tra le altre, la terza del Chelsea, la home del Milan, l’away del Lione e quella del Boca Juniors. Molto più severi invece i giudizi riservati alle divise di Barcellona, Real Madrid e Borussia Dortmund.
FONTE: nytimes.com
Sì è bella. E non faccio quello che pensa che ormai si possa fare a meno degli sponsor, solo che sia il main che lo sleeve sono davvero TROPPI grandi.
vero ma è altrettanto innegabile che senza sponsor, per pura estetica) sarebbe sublime.
Stilisticamente gli sponsor che davano un tocco in più alla Maglia sono stati, per me, Barilla Wind e Qatar Airways.
e ai lazzieli dategli un letto!
se dessero lo scudetto a chi ha la maglia più bella credo che oggettivamente saremmo già a una stella da un pezzo
a parte quella co’ le macchie de sugo al salmone, a cui hanno dato una stella Michelin 😉
ma SUBITO!!! 😁😁
Però senza farsi trattare da provincialotti: quasi tutte maglie di proprietà USA. Poi sarà anche bella ma andate a prendere in giro altri.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.