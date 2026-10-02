FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 2 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:00 | Julio Sergio: “Punto forte su Mora, Svilar un top mondiale”

Julio Sergio incorona Mile Svilar: “Secondo me può essere considerato tra i tre migliori portieri del mondo. Offre grande sicurezza ai compagni, fisicamente è una bestia, è veloce e ha una buonissima tecnica”. L’ex portiere giallorosso scommette anche su Rodrigo Mora: “Mi piace tantissimo e sono sicuro che potrà essere importante. Avrà bisogno di tempo per adattarsi e assimilare i concetti di Gasperini, ma punto su di lui”. (Il Tempo)

Ore 10:45 | Smalling: “Ho capito quanto fosse importante il calcio a Roma”

Chris Smalling, da poche ore nuovo giocatore del Porto, ha ricordato tra i momenti più importanti della sua carriera anche la vittoria della Conference League con la Roma nel 2022. L’inglese ha spiegato: “Ho capito quanto fosse importante il calcio a Roma, così come qui. Questa è una delle motivazioni che mi ha spinto a diventare un giocatore del Porto”.

Ore 10:30 | Como-Roma, biglietti del settore ospiti in vendita dalle 15

I tifosi della Roma potranno tornare a seguire la squadra in trasferta in occasione della sfida contro il Como al Sinigaglia. La vendita libera dei biglietti per il settore ospiti partirà oggi alle 15, al prezzo di 25 euro, senza limitazioni legate alla residenza. La vendita terminerà alle 19 del 10 ottobre o anticipatamente in caso di esaurimento dei posti disponibili. (Comofootball.com)

Ore 10:00 | Molina, l’Argentina fa ricorso: chiesta la riduzione della squalifica

La Federcalcio argentina avrebbe presentato ricorso per ridurre da 7 a 3 giornate la squalifica rimediata da Molina per la rissa finale del Mondiale. In caso di accoglimento, il terzino della Roma potrebbe tornare a disposizione di Scaloni già nella sosta di novembre. Intanto Molina e Dybala non sono partiti per l’ultima gara di Messi con l’Argentina, dopo il no del club legato a motivi sportivi e logistici in vista della trasferta di Como. (Il Messaggero)

Ore 9:40 | Pagano: “Alla Roma ho passato tutta la vita. Mourinho mi disse: da oggi sei uno di noi”

L’ex giallorosso Riccardo Pagano, oggi al Cesena, ha ricordato gli anni trascorsi a Trigoria: “Sono entrato che ero un bambino. Non è stato facile staccarsi, ma era giunto il momento”. Speciale il ricordo di Mourinho: “Dopo il ritiro mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: ‘Da oggi sarai stabilmente in prima squadra, sarai uno di noi. Mi sei piaciuto tanto’”. Pagano ha parlato anche del forte legame con Luigi Cherubini: “Siamo praticamente cresciuti insieme, ci sentiamo tutti i giorni”. (GianlucaDiMarzio.com)

Ore 8:10 | Veloccia: “Stadio tra i progetti più belli mai realizzati in Italia. Roma investirà un miliardo e mezzo”

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha fatto il punto sul nuovo Stadio della Roma: “È uno dei progetti più belli mai realizzati in Italia, con materiali sostenibili e innovazioni legate all’energia e al recupero delle risorse naturali”. Sul fronte delle opere pubbliche ha spiegato: “Avremo opere per circa 100 milioni di euro per garantire l’accesso e il deflusso dallo stadio in sicurezza”, tutte a carico del club. Poi i numeri complessivi: “La Roma metterà un miliardo e mezzo”, mentre il Comune reinvestirà sul quadrante diverse decine di milioni e circa 180 milioni sul sistema di segnalamento della metro B. (Corriere dello Sport)